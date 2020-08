ക്യാപ്റ്റൻ ദീപക് വസന്ത് സാഠേ, കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട എയർ ഇന്ത്യ വിമാനത്തിന്റെ പൈലറ്റ്. അദ്ദേഹം പാടിയ ​ഗാനം എന്ന വിശേഷണത്തോടെ പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് ഇത്. ഖർ സെ നികൽതേ ഹെ... മിനുട്ടുകൾക്കുള്ളിൽ നിരവധി പേരാണ് ഈ വീഡിയോ വിവിധ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകളിൽ ഷെയർ ചെയ്തത്. അതല്ല സത്യം. അത് ക്യാപ്റ്റൻ ദീപക് സാഠേ അല്ല.

Vice Admiral Girish Luthra (Retd), Former CIC Western Command. Singing "Ghar SE nikalte hi" at the Golden Jubilee celebrations of Western Naval Command of Indian Navy. Waooo it is. Astounding Admiral Sir. @indiannavypic.twitter.com/bwdW16Wuyh