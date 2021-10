പതിനാറ് വർഷങ്ങൾ മഞ്ഞിൽ പുതഞ്ഞ് കിടന്ന ശേഷം ലാൻസ് നായിക് അമരീഷ് ത്യാഗിയുടെ മൃതദേഹം കഴിഞ്ഞ സെപ്തംബർ 23-നാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ സതോപന്ത് മലനിരയിൽനിന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. പിന്നീട്, ഗാസിയാബാദിലെ ഹിസാലിയിലുള്ള വീട്ടിലെത്തിച്ച് പൂർണ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ സംസ്‌കാര ചടങ്ങും നടന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെതെന്ന പേരിൽ മഞ്ഞിൽ ഉറഞ്ഞുപോയ ഒരു മൃതദേഹത്തിന്റെ ദൃശ്യമിപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. സെപ്തംബർ 28-ന് ട്വിറ്ററിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോ ഇതിനകം 20,000 പേർ കണ്ടു. 824 പേർ വീഡിയോ റീ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. ഈ ദൃശ്യത്തിന്റെ ആധികാരികതയാണ് പരിശോധിക്കുന്നത്. https://web.archive.org/web/20210930064937/https://www.youtube.com/watch?v=hawS_tggDdY&t=1s

അന്വേഷണം

മഞ്ഞിൽ ഉറഞ്ഞുപോയ സൈനിക യൂണിഫോമിലുള്ള മൃതദേഹം സ്ട്രക്ചറിൽ കിടത്തിയിരിക്കുന്നതായാണ് ദൃശ്യത്തിലുള്ളത്. ചുറ്റും കൂടിനിൽക്കുന്നവരും സൈനിക വേഷത്തിലാണുളളത്. ഇൻവിഡ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ വീഡിയോയെ സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭിച്ചു. ഇതേ ദൃശ്യം മുൻ വർഷങ്ങളിലും പ്രചരിച്ചിട്ടുള്ളതായി കണ്ടെത്തി. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷങ്ങളിലും പലപ്പോഴായി ഈ ദൃശ്യം യൂട്യൂബിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 2019-ൽ ഇതേ വീഡിയോ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഹരിയാണയിലെ പിൽവയിൽനിന്നുള്ള അശോക് എന്ന സൈനികന്റെ മൃതദേഹം എന്ന തരത്തിലാണ്.

തീവ്രവാദികളുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ബിഎസ്എഫ് ജവാൻ രാഹുൽ ഷിൻഡെയുടെ മൃതദേഹം എന്ന തരത്തിൽ 2019 നവംബറിൽ ഇതേ ദൃശ്യം പ്രചരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഈ ദൃശ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒന്നു തന്നെയാണ്. ഫ്രെയ്മിൽ, താഴെ വലത്തേ അരികിലായി ഒരേ ചിഹ്നം തന്നെ എല്ലാ വീഡിയോകളിലുമുണ്ട്. ട്വിറ്ററിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോകളിലും ഈ ചിഹ്നമുണ്ട്.

വാസ്തവം

മഞ്ഞിനടിയിൽപ്പെട്ട് മരണപ്പെട്ട ലാൻസ് നായിക് അമരീഷ് ത്യാഗിയുടെ മൃതദേഹത്തിന്റെത് എന്ന തരത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ വാസ്തവവിരുദ്ധമാണ്. ഈ വീഡിയോ മുൻ വർഷങ്ങളിലും പലപ്പോഴായി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2017 ഡിസംബർ 20-നാണ് ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായി യൂട്യൂബിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. എന്നാൽ അമരീഷ് ത്യാഗിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് 2021 സെപ്തംബർ 23-നാണ്. ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം ഈ വാർത്ത ഏറെ പ്രാധാന്യത്തോടെ നൽകിയിരുന്നു

