പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വെള്ളിയാഴ്ച ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഹിമാചല്‍ പ്രദേശിലെ അടല്‍ ടണലിന് പകരം എട്ട് വര്‍ഷം പഴക്കമുള്ള യുഎസിലെ ടണലിന്റെ ചിത്രം പങ്കുവെച്ച് ബിജെപി നേതാക്കള്‍.

മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി അടല്‍ ബിഹാരി വാജ്പേയിയുടെ പേരിലുള്ള തുരങ്കം മണാലിക്കും ലേയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള ഗതാഗതം സുഗമമാക്കുകയും രണ്ട് ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കിടയിലുള്ള റോഡ് ദൂരം 46 കിലോമീറ്റര്‍ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.

ഈ അവസരത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ അഭിനന്ദിച്ച് ബിജെപി ഡല്‍ഹി യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ആദേശ് ഗുപ്തയാണ് യഥാര്‍ത്ഥ അടല്‍ ടണലിന്റെ ചിത്രത്തിന് പകരം അമേരിക്കയിലെ കാലിഫോര്‍ണിയയിലുള്ള ടോം ലാന്റോസ് ടണലിന്റെ ചിത്രം പങ്കുവെച്ചത്.

ദക്ഷിണ ഡല്‍ഹി മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പറേഷനിലെ ജനക്പുരിയില്‍ നിന്നുള്ള കൗണ്‍സിലറായ ബിജെപി അംഗം നരേന്ദ്ര കുമാര്‍ ചൗളയും ഈ ചിത്ര പങ്കുവെച്ചവരില്‍ ഒരാളാണ്.

നിരവധി ബിജെപി അനുകൂല ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടുകള്‍ ചിത്രം പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബിജെപി നേതാക്കള്‍ പങ്കുവെച്ചതുകൊണ്ടുതന്നെ വിവിധ മാധ്യമങ്ങളും ഈ ചിത്രം പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുയുണ്ടായി.

കാലിഫോര്‍ണിയയിലെ ടോം ലാന്റോസ് ടണല്‍ 2013 മാര്‍ച്ചിലാണ് തുറന്നുകൊടുത്തത്. സാന്‍ഫ്രാന്‍സിസ്‌കോയിലെ മൊണ്ടാര പര്‍വതത്തിലാണ് ഇത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ഈ തുരങ്കത്തിന് വേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിച്ച അമേരിക്കന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് അംഗം ടോം ലാന്റോസിന്റെ പേരിലാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത്.

