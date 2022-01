വിമാനത്താവളത്തിൽ പരസ്യമായി മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന ഒരു യുവാവിന്റെ വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ലഹരിമരുന്നിന് അടിപ്പെട്ട് ശരീരത്തിന്റെ സമനില തെറ്റി താഴെവീഴുന്ന ആ യുവാവിനെ എയർപോർട്ട് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൈവിലങ്ങ് വെക്കുന്നതായും പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോയിൽ കാണാം.

ആഡംബര കപ്പലിലെ ലഹരി പാർട്ടി കേസിൽ കുറ്റാരോപിതനായ ആര്യൻ ഖാനാണ് ആ വീഡിയോയിലുള്ളത് എന്ന വാദവുമായാണ് ഈ വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്നത്.

Bollywood badshah's son Aryan Khan was doing nonsense in foreign airport, Shame on him and his father. pic.twitter.com/lvxX6KU44m — Sathish Kumar (@Sathish66258587) January 6, 2022

'ഇത് ഹിന്ദി സിനിമയിലെ മുടിചൂടാമന്നൻ ഷാരൂഖ്ഖാന്റെ മകൻ ആര്യൻ ഖാൻ. പാവത്തിനെ മുസ്ലീം ആയതിന്റെ പേരിൽ മോദി സർക്കാർ ലഹരി ഉപയോഗം ആരോപിച്ചു അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ജയിലിൽ ആക്കി എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ - മാധ്യമ വാർത്തകളും, നാം മനസിലാക്കിയതും. എന്നാൽ എയർപോർട്ടിലെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷോ കാണുക. യഥാർത്ഥ വസ്തുത മനസിലാകും' എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് വാട്‌സ്ആപ്പിൽ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്.



എന്താണ് ഈ വീഡിയോയുടെ പിന്നിലെ വാസ്തവം?

അന്വേഷണം

ഗൂഗിൾ റിവേഴ്സ് ഇമേജ് സെർച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ വിശദമായ പരിശോധനയിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോയോട് സാദൃശ്യമുള്ളൊരു വീഡിയോ ഇംഗ്ലീഷ് മാധ്യമമായ ഡെയിലി മെയിലിൽ കണ്ടെത്തി. 2013-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലോസ് ഏഞ്ചൽസ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽനിന്നുള്ള വാർത്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരുന്നു ആ വീഡിയോ.

ആ വാർത്ത പ്രകാരം എയർപോർട്ടിൽ പരസമായി മൂത്രമൊഴിച്ചാത് ആര്യൻ ഖാനല്ല, മറിച്ച് ട്വിലൈറ് സാഗയിൽ ജാരെഡ് കാമറൂൺ എന്ന വേഷം ചെയ്ത് ബ്രോൺസൻ പെല്ലെറ്റിയർ എന്ന കനേഡിയൻ നടനാണ്.

ലഹരിമരുന്ന് കഴിച്ച് വിമാനത്തിൽ ശല്യം ഉണ്ടാക്കിയതിനും 'പറക്കാൻ പറ്റാത്തത്ര ലഹരിയിൽ' എന്ന് കരുതിയതിനും വിമാനത്തിൽനിന്ന് ബ്രോൺസണെ പുറത്താക്കി. ശേഷം ലോസ് ഏഞ്ചൽസ് വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇരിക്കവെയാണ് നടൻ വിമാനത്താവളത്തിൽ പരസ്യമായി മൂത്രമൊഴിച്ചത്.

അമേരിക്കയിൽ കൊക്കെയ്നും മെത്താംഫെറ്റാമിനും കൈവശം വെച്ചതിന് അറസ്റ്റിലായത് അതിന് മുമ്പുള്ള മാസത്തിലായിരുന്നു എന്നും ഡെയിലി മെയിലിലെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു. ആ വാർത്തയോടൊപ്പം ഡെയിലി മെയിലിൽ കൊടുത്തിരുന്ന വിഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ തെറ്റായ രീതിയിൽ പ്രചരിക്കുന്നത്.

https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-2256407/Video-emerges-intoxicated-Twilight-star-Bronson-Pelletier-publicly-urinating-airport.html

കോർഡെലിയ ക്രൂയിസ് മയക്കുമരുന്ന് കേസിൽ ബോളിവുഡ് നടൻ ഷാരൂഖ് ഖാന്റെ മകൻ ആര്യൻ ഖാൻ കുറ്റാരോപിതനായിരുന്നു. 2021 ഒക്ടോബർ മൂന്നാം തീയതിയാണ് ആര്യൻ ഖാനെയും മറ്റ് രണ്ടു പേരെയും നാർക്കോട്ടിക് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 25 ദിവസത്തിന് ശേഷം അറസ്റ്റിന് നിയമസാധുത ഇല്ലാത്തതിനാൽ 2021 ഒക്ടോബർ 28-ന് ബോംബെ ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം നൽകി. ഈ സംഭവത്തിന് പിന്നാലെയാണ്, വിമാനത്താവളത്തിൽ മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന യുവാവ് ആര്യൻ ഖാനാണെന്ന വീഡിയോ ഉയർന്നു വന്നത്.

https://www.mathrubhumi.com/crime-beat/crime-news/aryan-khan-gets-bail-in-mumbai-cruise-drugs-case-1.6127849

വാസ്തവം

ബോളിവുഡ് നടനായ ഷാരൂഖ് ഖാന്റെ പുത്രൻ എയർപോർട്ടിൽ പരസ്യമായി മൂത്രമോഴിക്കുന്നു എന്ന അവകാശവാദവുമായി പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോ വാസ്തവവിരുദ്ധവും തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുന്നതുമാണ്. അമേരിക്കയിലെ ലോസ് ഏഞ്ചൽസ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽവെച്ച് കനേഡിയൻ നടനായ ബ്രോൺസൻ പെല്ലെറ്റിയറാണ് വിമാനത്താവളത്തിൽ പരസ്യമായി മൂത്രമൊഴിച്ചത്.

Content Highlights: Aryan Khan urinates in public at the airport! What is reality? | Fact Check