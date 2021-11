തൊട്ടാൽ പൊള്ളുന്ന ഇന്ധന വിലയും പെട്രോൾ-ഡീസൽ വാഹനങ്ങളുടെ ഉയരുന്ന വിലയും മറ്റു അനുബന്ധ ചെലവുകളും ആളുകളെ ഇലക്ട്രിക്ക് വാഹനങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കുകയാണ്. ആഗോളതലത്തിൽ ഇലക്ട്രിക്ക് വാഹനങ്ങളുടെ ഡിമാൻഡും ഉത്പാദനവും നാൾക്കുനാൾ വർധിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഇരുചക്ര വാഹന വിപണിയിലും ഇലക്ട്രിക്ക് വാഹനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യക്കാർ ഏറെയാണ്.

എന്നാൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഈയിടെ ഇലക്ട്രിക്ക് ഇരുചക്ര വാഹനം പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ചില ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. നവംബർ ഒൻപതിന് ബൻസാൽ ജോണി എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പ്രൊഫൈലിൽ റോഡിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു ഇരുചക്ര വാഹനം പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രസീദ്ധികരിച്ചിരുന്നു. പഞ്ചാബി ഭാഷയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വീഡിയോയുടെ തലകെട്ട് ഇതാണ്: ബാറ്ററി സ്‌കൂട്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു(പരിഭാഷ). പ്രസ്തുത ദൃശ്യങ്ങളുടെ വാസ്തവം മാതൃഭൂമി ഫാക്ട് ചെക്ക് പരിശോധിക്കുന്നു.

ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ ലിങ്ക്: https://www.facebook.com/100041262368751/videos/313520007276755/

അന്വേഷണം

ഇൻവിഡ് കീ ഫ്രെയിംസ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള വിശദമായ പരിശോധനയിൽ വീഡിയോ വ്യാജമെന്ന് കണ്ടെത്തി. ട്വിറ്ററിൽ നവംബർ അഞ്ചാം തിയതി പ്രസ്തുത ദൃശ്യങ്ങൾ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

വീഡിയോയുടെ ഒപ്പം നൽകിയ വിവരങ്ങൾ ഇതാണ്: സ്‌കൂട്ടറിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പടക്കങ്ങൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് അച്ഛനും മകനും വെന്തുമരിച്ചു. വ്യാഴാഴ്ച രാജ്യത്തുടനീളം ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുന്നതിനിടെ പുതുച്ചേരി-വില്ലുപുരം അതിർത്തിക്കടുത്തായി നടന്ന അപകടമാണിത് (പരിഭാഷ).

A man & his son were charred to death after the firecrackers they were carrying on a scooter exploded. The incident occurred near the Puducherry-Villupuram border on Thursday when Diwali was being celebrated across the country.#puducherry #diwali pic.twitter.com/Pq7qZp4JVB