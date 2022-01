ആനപ്പിണ്ഡത്തിൽനിന്ന് അഗർബത്തി ഉണ്ടാക്കിയ പുണ്യാളൻ ജോയിയെ മലയാളിക്ക് അറിയാം. എന്നാലിപ്പോൾ ആനപ്പിണ്ഡത്തിൽനിന്നു മദ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ഗെയിം റിസർവിൽനിന്നുള്ള ആനകളുടെ പിണ്ഡമുപയോഗിച്ച് ഇൻഡിലോവ് (INDILOVU) എന്ന ഒരു ജിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചുവെന്നും അത് പല യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും കയറ്റി അയക്കുന്നുണ്ടെന്നും വീഡിയോയിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു. നിരവധി പേരാണ് സത്യമെന്തെന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ എന്നന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ഫാക്ട് ചെക്ക് ഡെസ്‌ക്കിനു സന്ദേശം അയച്ചത്.





ഈ കൗതുകരമായ വാർത്തയുടെ വാസ്തവമെന്തെന്ന് പരിശോധിക്കുന്നു.

അന്വേഷണം

ഇൻഡിലോവ് എന്ന ജിന്നിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ അന്വേഷണം നടത്തി. അങ്ങനെ ഇഭു എന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ജിൻ നിർമ്മാണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അഭിമാന ഉൽപ്പന്നമാണ് ഈ മദ്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കാരായ പൗലയും ഭർത്താവ് ലെസ് ആൻസ്‌ലെയും ചേർന്ന് ആരംഭിച്ച കമ്പനിയാണ് ഇഭു. പതിനഞ്ച് വർഷം ബ്രിട്ടനിൽ ജീവിച്ചതിനു ശേഷമാണ് സ്വദേശത്തു വന്ന് ഇരുവരും ചേർന്ന് ഒരു മദ്യ നിർമ്മാണ കമ്പനി ആരംഭിക്കുന്നത്. കെനിയ സന്ദർശിക്കുന്നതിനിടയിൽ പൗലയുടെ മനസ്സിലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ജിന്ന് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ആശയം ഉദിക്കുന്നത്.

ലെസ് ആൻസ്‌ലെയും പൗലയും

ആഫ്രിക്കയിലെ സുലു ഭാഷയിൽ 'ഇൻഡിലോവ്' എന്നാൽ 'ആന' എന്നാണ് അർത്ഥം. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ബോറ്റ്‌ലിർസ്‌കാപ് എന്ന ഗെയിം റിസർവിൽ (വന്യജീവി സംരക്ഷണത്തിനും നിയന്ത്രിതമായ വേട്ടക്കുമായിട്ടുള്ള പ്രദേശമാണ് ഗെയിം റിസർവ്) നിന്നുള്ള ആനകളുടെ പിണ്ഡമാണ് അവർ ജിന്നുണ്ടാക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആനകൾക്ക് അവർ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം പൂർണമായും ദഹിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഴങ്ങളും കായ്കളും തുടങ്ങി പല സസ്യഭാഗങ്ങളും അവരുടെ പിണ്ഡത്തിൽനിന്നു ലഭിക്കും. അവ അണുവിമുക്തമാക്കിയ ശേഷം ഉണക്കിയിട്ടാണ് ഇൻഡിലോവ് നിർമാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

ഇഭു കമ്പനിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ലിങ്ക്:

https://ibhu.co.za/story/

ഇൻഡിലോവ് ജിന്നിനെ കുറിച്ച് അമേരിക്കാൻ മാധ്യമമായ സി.എൻ.എൻ. നൽകിയ റിപ്പോർട്ട് :

https://edition.cnn.com/2020/01/22/business/elephant-dung-gin-south-africa-intl/index.html

യൂറോപ്പ്, യു.എസ്., ജപ്പാൻ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഇൻഡിലോവ് ജിൻ കയറ്റി അയക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ ഇത് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമല്ല.

വാസ്തവം

ആനപ്പിണ്ഡത്തിൽനിന്നു മദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന തരത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വാർത്ത വാസ്തവമാണ്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ മദ്യ ബ്രാൻഡായ ഇഭു(IBHU) ആണ് ഇൻഡിലോവ്(INDILOVU) എന്ന പേരിൽ ഒരു ജിൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 2019 മുതൽ ഇത് പല വിദേശ വിപണികളിലും ലഭ്യമാണ്.

Content Highlights: Alcohol from elephant dung ...! What is the truth? | Fact Check