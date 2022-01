തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലി അഭിസംബോധന ചെയ്യാനായി പഞ്ചാബിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് സംഭവിച്ച സുരക്ഷാവീഴ്ച വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് തിരി കൊളുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് വീഴ്ച പറ്റിയെന്ന് കേന്ദ്രം ആരോപിക്കുമ്പോൾ, സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള നീക്കമായിട്ടാണ് സംഭവത്തെ പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ചരൺജിത് സിങ് ചന്നി വിശേഷിപ്പിച്ചത്. 'സുരക്ഷാവീഴ്ച' സംഭവം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും ചർച്ച വിഷയമായിട്ടുണ്ട്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏഴാം തിയതി ഇന്ത്യ അൺടോൾഡ് എന്ന ട്വിറ്റർ പ്രൊഫൈലിൽ പഞ്ചാബിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടു ദൃശ്യങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

'കോൺഗ്രസിന്റെ മറ്റൊരു പ്രചാരണം പൊളിക്കാം,' എന്ന തലക്കെട്ടോടെയാണ് ദൃശ്യങ്ങൾ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 'പ്രചരിക്കുന്നത്' എന്ന തലക്കെട്ടോടെ സമരക്കാരോട് സംസാരിക്കുന്ന പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ആദ്യം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വനിതാ പോലീസ് പ്രക്ഷോഭകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ രണ്ടാമതായി നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇതിനു നൽകിയ തലക്കെട്ട് ഇങ്ങനെയാണ്: 'ഇതാണ് യാഥാർഥ്യം, മുഖ്യമന്ത്രി ചന്നിയുടെ റാലി നടക്കുന്നതിനു തൊട്ടുമുൻപായി പ്രക്ഷോഭകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കുന്നു.' എന്താണ് ദൃശ്യങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ വാസ്തവം? മാതൃഭൂമി ഫാക്ട് ചെക്ക് പരിശോധിക്കുന്നു.

അന്വേഷണം

ഇൻവിഡ് കീ ഫ്രെയിംസ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരിശോധനയിൽ രണ്ടു ദൃശ്യങ്ങളും വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് കണ്ടെത്താനായി. ട്വീറ്റിൽ ആദ്യം നൽകിയിരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ചരൺജിത് സിങ് ചന്നി സമരം ചെയുന്ന സർക്കാർ ജീവനക്കാരോട് സംസാരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സുരക്ഷാ വീഴ്ച സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യ ടുഡേയുടെ ലേഖകനോട് സംസാരിക്കവെയാണ്, മുഖ്യമന്ത്രി ചന്നിയുടെ വാഹന വ്യൂഹത്തെ തടഞ്ഞുകൊണ്ട് സമരപ്രവർത്തകർ രംഗത്ത് വരുന്നത്. തുടർന്ന് അദ്ദേഹം അവരെ നേരിട്ടു കാണുകയും അവരോട് സംസാരിക്കുന്നതുമാണ് ദൃശ്യങ്ങളിൽ. സംഭവം ഇന്ത്യ ടുഡേ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.

