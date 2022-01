രണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരുൾപ്പടെ മൂന്നു പേരുടെ ജീവനെടുത്ത അബുദാബി ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിന്റേതെന്ന പേരിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വീഡിയോ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. 15 സെക്കൻറ് ദൈർഘ്യമുള്ള വീഡിയോ ആണ് പ്രചരിക്കുന്നത്. ഒരു കെട്ടിടത്തിന് പിറകുവശത്തുനിന്നായി വൻതോതിൽ പുകച്ചുരുളുകൾ ഉയരുന്നതായാണ് ദൃശ്യത്തിലുള്ളത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ പതിനേഴാം തീയ്യതി ആയിരുന്നു അബുദാബിയിലെ പ്രധാന എണ്ണ സംഭരണ കേന്ദ്രത്തിന് സമീപത്തായി ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. യമനിലെ ഹൂത്തി വിമതർ ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു.

പ്രചരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളുടെ ആധികാരികത പരിശോധിക്കാം.

Drone attack in Abu Dhabi, UAE by Yemen's Houthi rebels. Two Indians lost their lives. UAE is part of Saudi-led intervention in Yemen Civil War that's why the attack.pic.twitter.com/36nIpoCi1l — Monica (@TrulyMonica) January 17, 2022

അന്വേഷണം

ഫ്രഷ് ആൻറ് മോർ സൂപ്പർമാർക്കറ്റ് എന്ന കെട്ടിടത്തിനു പിറകുവശത്തുനിന്ന് പുകച്ചുരുകൾ ഉയരുന്നതായാണ് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത്. കെട്ടിടത്തിന്റെ ചിത്രമെടുത്ത് റിവേഴ്‌സ് ഇമേജ് പരിശോധിച്ചു. അബുദാബിയിലെ മുസ്സഫ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിൽ പ്രസ്തുത സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തി. ഹൂത്തികൾ ആക്രമണം നടത്തിയ എണ്ണ സംഭരണകേന്ദ്രം അബുദാബി എയർപോർട്ടിന് സമീപത്തായിട്ടാണ്. ആയതിനാൽ ഈ സ്ഥാപനം എയർപോർട്ടിന് സമീപത്താണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നതാണ് അടുത്തതായി പരിശോധിച്ചത്. എന്നാൽ, എയർപോർട്ടിൽനിന്ന് ഏറെ ദൂരത്തായാണ് സ്ഥാപനമുള്ളതെന്ന് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് പരിശോധിച്ചതിൽനിന്ന് കണ്ടെത്തി.

പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ ദൃശ്യം ആക്രമണത്തിന്റേതല്ല. എന്നാലിത് ഉറപ്പിക്കുന്നതിനായി പ്രചരിക്കുന്ന ദൃശ്യം എപ്പോഴുള്ളതാണെന്ന് കണ്ടെത്തണം. കീഫ്രേമുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽനിന്ന് നിരവധി പേർ ഇതേ ദൃശ്യം ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിന്റേതെന്ന തരത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതായി കണ്ടു. ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസ് ഉൾപ്പടെ ഏതാനും മാധ്യമങ്ങളും വാർത്തയ്‌ക്കൊപ്പം ഇതേ ദൃശ്യങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

Two Indian nationals were among three people killed in explosions and fires that followed a suspected drone attack by #Yemen's Houthi rebels on #AbuDhabi in the United Arab Emirates (UAE).



Read more here: https://t.co/I1tru6j4nv pic.twitter.com/f5H9jLw1TW — Hindustan Times (@htTweets) January 17, 2022

#WATCH



At least 3 people were killed and six others injured due to blazes caused by a possible drone attack in the UAE



READ: https://t.co/6wtop2HfyK pic.twitter.com/LHJhI7aHTQ — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) January 18, 2022

എന്നാൽ, വിശദമായ പരിശോധനയിൽ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപുള്ളതാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. 2015-ൽ അബുദാബിയിലെ മുസ്സഫ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിൽ തീപ്പിടുത്തമുണ്ടായിരുന്നു. അപകടത്തിൽ പത്തു പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ അപകടത്തിന്റെ വീഡിയോ അബുദാബി ന്യൂസ് നെറ്റ് വർക്ക് 2015 നവംബർ അഞ്ചിന് ട്വിറ്ററിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഈ വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ പ്രചരിക്കുന്നത്.

حاليا .. حريق في مصفح الصناعية بأبوظبي pic.twitter.com/maD3A0aBtl — شبكة أبوظبي 🔴 (@NET_AD) November 5, 2015



അപകടം സംബന്ധിച്ച മാധ്യമ വാർത്ത: https://www.constructionweekonline.com/business/article-32646-fire-in-musaffah-warehouse-in-abu-dhabi-kills-ten

വാസ്തവം

അബുദാബിയിലെ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിന്റേതെന്ന തരത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ വാസ്തവവിരുദ്ധമാണ്. 2015-ൽ മുസ്സഫ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഏരിയിലുണ്ടായ തീപ്പിടുത്തത്തിൻറെ വീഡിയോ ആണ് ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിന്റേതെന്ന തരത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്നത്.

