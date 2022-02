ഇന്ത്യയുടെ വ്യവസായ മേഖലയുടെ നട്ടെല്ലാണ് ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾ. കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇന്ടസ്ട്രിസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം 63.4 കോടി ചെറുകിട വ്യവസായ യൂണിറ്റുകൾ ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ മുഴുവൻ ആഭ്യന്തര ഉല്പാദനത്തിന്റെ എട്ടു ശതമാനത്തോളം നടത്തുന്നത് മീഡിയം മൈക്രോ, സ്മാൾ & മീഡിയം ഇൻഡസ്ട്രീസ് (MSME) എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചെറുകിട, ഇടത്തരം വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. കോവിഡ് മഹാമാരിയിൽ തകരുന്ന എം.എസ്.എം.ഇ. മേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒട്ടേറെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ബജറ്റിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പലർക്കും തങ്ങളുടെ സ്മാർട്‌ഫോണുകളിൽ എം.എസ്.എം.ഇ. ലോൺ 2022 എന്ന പേരിൽ സന്ദേശം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രസ്തുത സന്ദേശത്തിന്റെ പൂർണരൂപമിതാണ്:

'പ്രിയ ഉപഭോക്താവേ,

MSME 2022 സ്‌കീം പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് 65.50 ലക്ഷം രൂപ വരെ, യാതൊരു സർക്കാർ രേഖകളും കൂടാതെ, വായ്പയായി ലഭിക്കും. 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പണം ലഭിക്കാൻ ഈ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.'

എസ്.എം.എസിനൊപ്പം ഒരു വെബ് ലിങ്കും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഈ സന്ദേശത്തിന് പിന്നിലെ വാസ്തവം? മാതൃഭൂമി ഫാക്ട് ചെക്ക് പരിശോധിക്കുന്നു.

അന്വേഷണം

വിശദമായ അന്വേഷണത്തിൽ പ്രസ്തുത സന്ദേശം വ്യാജമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. മെസ്സേജിനോടപ്പം നൽകിയ ലിങ്ക് പ്രവർത്തനരഹിതമാണ്. അതോടൊപ്പം വെബ് പേജ് ലിങ്കിന്റെ ടോപ് ലെവൽ ഡൊമൈൻ കേന്ദ്ര/സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുമായി ബന്ധമുള്ളതല്ല.(gov .in).

എം.എസ്.എം.ഇ. തൃശൂർ നോഡൽ ഓഫീസറും ഈ സന്ദേശം വ്യാജമാണെന്ന് സ്ഥിതീകരിച്ചു. 'സംസ്ഥാന-കേന്ദ്ര സർക്കാരുകളുടെ ഡിപ്പാർട്‌മെന്റുകൾക്ക് നേരിട്ട് ഫണ്ടുകൾ ക്രയവിക്രയം നടത്താൻ കഴിയില്ല. ലോണുകൾ സാധാരണ ബാങ്കുകൾ, ട്രഷറികൾ വഴിയാണ് വിതരണം ചെയുന്നത്. എം.എസ്.എം.ഇ. വ്യവസായങ്ങളെ നിക്ഷേപം, വിറ്റുവരവ് എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സൂക്ഷ്മം, ചെറുത്, ഇടത്തരം എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ലോൺ നൽകുന്നത്. 50,000 രൂപ മുതൽ 10 ലക്ഷം വരെ ഈടു കൂടാതെ വായ്പയായി നൽകുന്നുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ ഉയർന്ന തുക നൽകുന്ന സ്‌കീമുകൾ വേറെയുമുണ്ട്. എം.എസ്.എം.ഇ. വിഭാഗം ഫോൺ മെസ്സേജിലൂടെ ഇത്തരം വായ്പകളെ പറ്റി പൊതുജനത്തെ അറിയിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ സന്ദേശം വ്യാജമാണ്.' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വാസ്തവം

എം.എസ്.എം.ഇ. ലോൺ എന്ന പേരിൽ സ്മാർഫോണുകളിൽ വരുന്ന സന്ദേശം വ്യാജമാണ്. പ്രസ്തുത സന്ദേശത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്ക്, സർക്കാർ വെബ്‌സൈറ്റുകളുടെ ടോപ് ലെവൽ ഡൊമൈൻ അല്ല. അതോടൊപ്പം എം.എസ്.എം.ഇ. അധികൃതരും ഇത്തരം സന്ദേശങ്ങൾ വ്യാജമാണെന്നു സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഇത്തരം വ്യാജ എസ്.എം.എസുകളിൽ വഞ്ചിതരാവാതിരിക്കുക.

Content Highlights: 65 lakh instant loan message, what is the truth? | Fact Check