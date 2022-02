2013-ൽ ഇന്ത്യ കണ്ട വലിയൊരു വർഗീയ കലാപമായിരുന്നു യു.പിയിൽ ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലീങ്ങളും തമ്മിലുണ്ടായ മുസാഫർ നഗർ കലാപം. 2022 ഫെബ്രുവരി 29-ന് മുസാഫർ നഗർ കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു. മുസാഫർ നഗർ കലാപത്തിൽ 60-ലധികം ഹിന്ദുക്കൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും 1,500-ലധികം പേർ ജയിലിലടയ്ക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നതിൽ പരാമർശിക്കുന്നു. 'ഇതാണ് സമാജ്‌വാദി പാർട്ടിയുടെ ഐഡന്റിറ്റി' എന്നും അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. മൂവായിരത്തിലധികം പേരാണ് ഈ പോസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

ഈ കണക്കുകളുടെ വസ്തുത എന്താണ്? വാസ്തവം പരിശോധിക്കാം.

അന്വേഷണം

പ്രാധമിക അന്വേഷണത്തിൽ, ഇതേ പ്രസ്താവന യഥാർത്ഥത്തിൽ യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളതായി കണ്ടെത്തി. യു.പി. ഇലക്ഷൻ പ്രചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ബാഗ്പത്ത് എന്ന സ്ഥലത്താണ് പ്രസംഗിച്ചത്. ഇതേ പരാമർശം ട്വീറ്റും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

യോഗിയുടെ പ്രസംഗം:

#WATCH | In Baghpat, UP CM Yogi Adityanath says, "More than 60 Hindus were killed and over 1500 Hindus were put behind bars during in Muzaffarnagar riots... This is the identity of Samajwadi Party. Their cap is painted with the blood of innocent Ram Bhakts." pic.twitter.com/KQSvrPMqhM — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 29, 2022

യോഗി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന കണക്കുകളുടെ വസ്തുത പരിശോധിക്കുന്നതിനായി പ്രസ്തുത കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു. പ്രധാന വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെയും കലാപത്തിൽ മരണപ്പെട്ടവരുടെയും, പരിക്ക് പറ്റിയവരുടെയും കണക്കുകൾ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. വർഗീയ കലാപത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ മതം തിരിച്ചുള്ള വിഭജന കണക്ക് ആദ്യമായി സർക്കാർ പുറത്തുവിട്ട വർഷമായിരുന്നു 2013. 2013-ൽ സെപ്തംബർ 15 വരെയുള്ള കണക്കാണ് സർക്കാർ പുറത്തുവിട്ടത്.

സർക്കാർ കണക്ക് പ്രകാരം, രാജ്യത്തുടനീളം 107 പേരാണ് കലാപങ്ങളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. 66 മുസ്ലീങ്ങളും 41 ഹിന്ദുക്കളുമാണതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. ഉത്തർപ്രദേശിൽ 2013 സെപ്റ്റംബർ 15 വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം 62 കലാപ മരണങ്ങളുണ്ടായി. അതിൽ, മുസാഫർ നഗർ കലാപത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ 42 മുസ്ലീങ്ങളും 20 ഹിന്ദുക്കളും ആയിരുന്നു ഇരകളായത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

ഇന്ത്യൻ എക്‌സ്പ്രസ്സിൽ വന്ന വാർത്ത:

https://indianexpress.com/article/india/india-others/govt-releases-data-of-riot-victims-identifying-religion/

ഈ കണക്കുകളിൽനിന്ന് വ്യക്തമാണ്, 2013-ൽ മൊത്തം 247 വർഗീയ അക്രമ സംഭവങ്ങളുണ്ടായ ഉത്തർപ്രദേശിൽ, പ്രസ്തുത കലാപം ഉൾപ്പെടുന്ന കാലയിളവിൽ ആകെ 20 ഹിന്ദുക്കളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. അതിനാൽ യോഗി പരാമർശിച്ച കണക്കുകളിൽ പിശകുണ്ട്.

മുസാഫർ നഗറിൽ മാത്രം കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ കണക്കുകൾ പലതാണ് മാധ്യമങ്ങളിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു പഠന റിപ്പോർട്ടിൽനിന്ന് മുസാഫർ നഗറിൽ മാത്രം കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ കണക്കുകൾ ലഭിച്ചു. അക്കാദമിക് വിദഗ്ധരും സ്വതന്ത്ര പത്രപ്രവർത്തകരും ചേർന്നുള്ള ഒരു സംഘം 2013 നവംബറിൽ നടത്തിയ പഠന റിപ്പോർട്ടാണ് Fact Finding Report: Independent Inquiry into Muzaffarnagar 'Riots' എന്നത്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിക്കുന്ന കണക്കുകൾ അവർക്ക് ലഭ്യമായത് അവിടുത്തെ സീനിയർ പോലീസ് സൂപ്രണ്ടിൽ നിന്നാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. 52 പേരാണ് മുസാഫർ നഗർ കലാപത്തിൽ മരിച്ചതെന്നും അതിൽ 37 പേർ മുസ്ലീങ്ങളും 15 പേർ ഹിന്ദുക്കളുമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ.

പ്രസ്തുത റിപ്പോർട്ടിൽ കണക്കുകൾ പരാമർശിക്കുന്ന ഭാഗം

6,000 പേർക്കെതിരെ എഫ്.ഐ.ആർ. ഫയൽ ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് 2013-ലെ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ, കലാപത്തിന്റെ അന്വേഷണത്തിനായി നിയമിച്ച പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 1,480 പേരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്നാണ് ഒടുവിൽ ലഭ്യമായ വിവരം.

According to reports, as many as 510 cases have been registered by the police so far in relation to the Muzaffarnagar riots, while 1,480 people have been arrested. The special investigation team probing the separate incidents has till now filed charge sheets in 175 individual cases. ദി ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസ് (2021, സെപ്റ്റംബർ 24)

A Special Investigation Team (SIT) was set up by the State government to look into the riots cases. According to officials of the SIT, police had registered 510 cases against 1,480 people and filed charge sheets in 175 cases. ദി ഹിന്ദു (2021, സെപ്റ്റംബർ 7)

സമാജ്‌വാദി പാർട്ടിയുടെ ഭരണകാലത്തായിരുന്നു ഉത്തർപ്രദേശിലെ മുസാഫർ നഗറിൽ കലാപമുണ്ടായത്. അഖിലേഷ് യാദവ് ആയിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി. അതിനാലാണ് സമാജ്‌വാദി പാർട്ടിയെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട്, ഇലക്ഷൻ അടുത്തിരിക്കെ ഇത്തരം ഒരു പരാമർശം യോഗി ആദിത്യനാഥ് നടത്തിയത്. പക്ഷേ, കണക്കുകളിൽ വസ്തുതാപരമായി തെറ്റുണ്ട്.

വാസ്തവം

മുസാഫർ നഗർ കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യോഗി ആദിത്യനാഥ് പ്രസംഗിച്ചതും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതും തെറ്റായ കണക്കുകളാണ്. മുസാഫർ നഗർ കലാപത്തിൽ 60-ലധികം ഹിന്ദുക്കൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും 1,500-ലധികം പേർ ജയിലിലടയ്ക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്ന കണക്ക് തെറ്റാണെന്നാണ് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത്. കലാപത്തിൽ 15 ഹിന്ദുക്കൾ ആയിരുന്നു ഇരകളായത്. 1,480 പേരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. യോഗിയുടെ പരാമർശം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാണ്.

