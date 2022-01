വിശ്വാസങ്ങൾക്കും കഥകൾക്കും അപ്പുറം കടലാഴങ്ങളിൽ മാലാഖയോ...! നിലാവുപോലെ തെളിഞ്ഞ ശരീരവും ചിറകുകളുമുള്ള മാലാഖയുടെ വീഡിയോ ഇതിനകംതന്നെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ തരംഗമായി കഴിഞ്ഞു. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ 27-ന് അമേസിങ് നേച്വർ എന്ന ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിലാണ് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. വെറും 15 സെക്കന്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള വീഡിയോ പതിനായിരത്തോളം പേരാണ് കണ്ടത്. നിരവധിപേർ ഇത് റീട്വീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

This Is Not CGI. This Is A Real-life Creature Known As A "Sea Angel" pic.twitter.com/gCwIN9tN0e — Amazing Nature (@AmazingNature00) December 27, 2021

ശരീരവും ഇരു ചിറകുകളും സുതാര്യമാണ്, ഹൃദയഭാഗത്തായി പൊന്നിൻ നിറം. ശരീരത്തിൽനിന്ന് താഴേക്ക് വാലറ്റമെത്തുമ്പോൾ ഇളം ചുവപ്പ് നിറവും. കൊമ്പുകളെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന രണ്ടെണ്ണമുണ്ട് തലയിൽ. ഇത് കമ്പ്യൂട്ടർ നിർമ്മിത ചിത്രമല്ല എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് അമേസിങ് നേച്വർ എന്ന ട്വിറ്റർ ഹാൻറിലിൽ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

ഈ കടൽ മാലാഖയുടെ യാഥാർത്ഥ്യം പരിശോധിക്കാം.

അന്വേഷണം

ആദ്യം ട്വിറ്ററിൽതന്നെ കീ വേർഡുകളുപയോഗിച്ച് സർച്ച് ചെയ്തതിൽനിന്നു സമാനമായ നിരവധി വീഡിയോകൾ ലഭിച്ചു. ചില പോസ്റ്റുകളിൽ പറയുന്നത് ഇത് റഷ്യയിലെ കടലാഴങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നവയാണെന്നാണ്.



“This slug is called

a Sea Angel, it lives

under the ice of the

White Sea in Russia“



Name of the angel

is perfect👍👍👍

Mysterious and

beautiful baby😆💕 pic.twitter.com/NyvukjGAIf — ԋ𝒶ρρყ 𝒹𝒶ყ 𓂃 𓏸𓈒 (@77happyday) February 9, 2020

യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവ ഇത്തിരിക്കുഞ്ഞന്മാരായ കടൽ ഒച്ചുകളാണെന്ന്(ക്ലിയോൺ ലിമാസിന) കണ്ടെത്തി. സാധാരണ ഒച്ചിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഇവ തങ്ങളുടെ കാൽ 'ചിറകുകൾ' ഉപയോഗിച്ചാണ് ജലത്തിൽ സഞ്ചിരിക്കുന്നത്. രൂപത്തിൽ വളരെ ചെറുതാണിവ, കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഇനം 5 സെന്റീമീറ്റർ മാത്രം നീളമുള്ളവയാണ്. 'കടൽ മാലാഖമാർ' കൂടുതലും ഭക്ഷിക്കുന്നത് അവരുടെ സമാന വിഭാഗമായ കടൽ ചിത്രശലഭങ്ങളെയാണ്, സമുദ്രത്തിലെ അമ്ലീകരണം കടൽ ചിത്രശലഭങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് ഭീഷണിയായത് 'മലാഖമാർ'ക്കും കടുത്ത പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്.

ഇവയ്ക്ക് ലിംഗഭേദം മാറ്റാനുള്ള പ്രത്യേക കഴിവുണ്ട്. ഇവയെ പ്രൊട്ടാൻഡ്രോസ് ഹർമാഫ്രോഡൈറ്റുകൾ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്, അതായത് അവർ ആണായി ജീവിച്ച് തുടങ്ങുകയും പിന്നീട് പെണ്ണായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു.

വാർത്താ മാധ്യമമായ അൽജസീറയുടെ @മഷുഹൗ െട്വിറ്റർ ഹാൻറിലിൽ നിന്നും ഇതേ ദൃശ്യം

കഴിഞ്ഞ 2020 ഫെബ്രുവരിയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

https://twitter.com/ajplus/status/1233648345215795200

നാഷണല്‍ ജ്യോഗ്രഫിക് ചാനലില്‍ 2017 സെപ്തംബറില്‍ കടല്‍ മാലാഖയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോ

നല്‍കിയിരുന്നു.

https://www.nationalgeographic.com/animals/article/sea-angels-mating-arctic-video-spd

വാസ്തവം

കടൽ മാലാഖയുടേതെന്ന തരത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോ വാസ്തവമാണ്. റഷ്യയിലെ സമുദ്ര ജീവശാസ്ത്രജ്ഞനായ അലക്‌സാണ്ടർ സെമെനോവ് പകർത്തിയ ഇവയുടെ ചിത്രമാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നത്. മോസ്‌കോ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി വൈറ്റ് സീ ബയോളജിക്കൽ സ്റ്റേഷനിലെ ഡൈവേഴ്‌സ് സംഘത്തിൻറെ തലവനാണദ്ദേഹം. റഷ്യയിലെ വെള്ളക്കടലിൽ (white sea) ഐസിനടിയിലായാണ് അദ്ദേഹം സീ ഏഞ്ചൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചെറു ജീവിയെ റെക്കോർഡുചെയ്തത്.

2020 ജനുവരി ഏഴിന് തന്റെ ഫേസ് ബുക്കിൽ സെമെനോവിത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്.



