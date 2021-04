കൊച്ചി: ഗോശ്രീ പാലത്തില്‍ തൂങ്ങിമരിച്ചയാളുടെ മൃതദേഹം താഴെയിറക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ പാലത്തിലൂടെ നടന്നുവന്ന യുവതി കായലില്‍ ചാടി ജീവനൊടുക്കി. ഗോശ്രീ രണ്ടാം പാലത്തിന്റെ മുകളില്‍നിന്ന് കായലിലേക്ക് ചാടിയ, പള്ളിപ്പുറം സ്വദേശി വലിയവീട്ടില്‍ നെല്‍സന്റെ മകള്‍ ബ്രിയോണ നെല്‍സണ്‍ (26) ആണ് മരിച്ചത്. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ പത്തരയോടെയാണ് ബ്രിയോണ പാലത്തില്‍നിന്ന് ചാടിയത്.

ഗോശ്രീ പാലത്തില്‍ മുളവുകാട് ബോള്‍ഗാട്ടി സ്വദേശി തട്ടാംപറമ്പില്‍ വിജയനെ (62) യാണ് തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതദേഹം താഴെയിറക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ നടക്കവെയാണ് അതിനടുത്തുനിന്ന് ബ്രിയോണ ചാടിയത്.

ഇതുകണ്ട് അജിത്കുമാര്‍ എന്നയാള്‍ രക്ഷിക്കാനായി പിന്നാലെ ചാടി. ബ്രിയോണയെ അദ്ദേഹം കരയ്ക്കുകയറ്റി. ഉടന്‍ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയെങ്കിലും യാത്രാമധ്യേ മരിക്കുകയായിരുന്നു. ബ്രിയോണ മൊബൈലില്‍ സംസാരിച്ച് പാലത്തിലൂടെ നടക്കുന്നത് രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിന് നില്‍ക്കുന്നവര്‍ കണ്ടിരുന്നു. അല്പദൂരം നടന്ന ശേഷം ബ്രിയോണ പാലത്തിന്റെ കൈവരിക്കു മുകളില്‍ കയറി ചാടുകയായിരുന്നു.

വീട്ടില്‍നിന്ന് ജോലിയുടെ ഇന്റര്‍വ്യൂവിനെന്നു പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയതായിരുന്നു ബ്രിയോണ. എറണാകുളത്ത് സോഫ്റ്റ്വേര്‍ കമ്പനിയില്‍ ജോലി ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു.

കോവിഡ് വ്യാപനത്തിനു പിന്നാലെ ഇവിടത്തെ ജോലി നഷ്ടമായി. തുടര്‍ന്ന് വിവിധയിടങ്ങളില്‍ ജോലിക്കായി ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ബ്രിയോണയുടെ മാതാവ്: ലൈസ. സഹോദരങ്ങള്‍: ബ്രോമില്‍, ബ്രിന്റാ.

അജിത്കുമാര്‍​ എടുത്തുചാടിയത് ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാന്‍, എന്നിട്ടും...

അജിത് കുമാർ

കൊച്ചി: ഗോശ്രീ പാലത്തില്‍ തൂങ്ങിമരിച്ചയാളുടെ മൃതദേഹം താഴെയിറക്കാനായി പോലീസും അഗ്‌നിരക്ഷാ സേനയും പണിപ്പെടുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് ഒരു യുവതി 50 മീറ്റര്‍ മാറി പാലത്തിന്റെ കൈവരിക്കു മുകളില്‍ നില്‍ക്കുന്നതു കണ്ടത്. എല്ലാവരും ചാടരുതെന്നു വിളിച്ചു പറഞ്ഞെങ്കിലും അവരതു കേട്ടില്ല.

എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ എല്ലാവരും നിസ്സഹായരായി നിന്നു. എന്നാല്‍ അജിത്കുമാറിന് (44) അതു കണ്ടു നില്‍ക്കാനായില്ല. സ്വന്തം ഫോണും പേഴ്സും താക്കോലും അടുത്തുനിന്ന മുളവുകാട് പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാന്‍ഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍ പി.ആര്‍. ജോണിനെ ഏല്‍പ്പിച്ച് കായലിലേക്ക് അദ്ദേഹം ചാടി.

വെള്ളത്തിനടിയില്‍ ബ്രിയോണ എന്ന യുവതിയെ അജിത്കുമാര്‍ കണ്ടെത്തി. ബ്രിയോണയുടെ മുടിയില്‍ അദ്ദേഹം വിടാതെ കുത്തിപ്പിടിച്ചു. തല ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിച്ച് കരയിലേക്കു നീന്തി. കൊട്ട വഞ്ചിയില്‍ മീന്‍ പിടിക്കുകയായിരുന്ന മൈസൂരു സ്വദേശികളായ കൃഷ്ണ, രാജപ്പാ, സതീഷ് എന്നിവര്‍ അജിത്തിനരികിലേക്കു വേഗത്തിലെത്തി. അജിത്കുമാര്‍ ബ്രിയോണയെ കൊട്ട വഞ്ചിയില്‍ കയറ്റി, പിന്നാലെ അദ്ദേഹവും. വേഗം വഞ്ചി കരയ്ക്കടുപ്പിച്ച് കാത്തുകിടന്ന ആംബുലന്‍സില്‍ അവളെ പറഞ്ഞുവിടുമ്പോള്‍ ഒരാളുടെ ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായല്ലോ എന്ന സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു അജിത്. എന്നാല്‍ ആ സന്തോഷത്തിന് അധികം ആയുസ്സുണ്ടായില്ല. അജിത്തിനെ തേടി ആ ദുഃഖ വാര്‍ത്തയെത്തി. ആശുപത്രിയിലെത്തും മുമ്പ് ബ്രിയോണ മരിച്ചു. വല്ലാര്‍പാടം ജി.ഡി.കെ.എല്‍. കണ്ടെയ്നര്‍ ഫ്രൈറ്റ് സ്റ്റേഷന്‍ ജീവനക്കാരനാണ് പനമ്പുകാട് അറക്കപറമ്പില്‍ അജിത്കുമാര്‍. എറണാകുളത്തേക്ക് അത്യാവശ്യമായി പോകുന്നതിനിടെയാണ് ഗോശ്രീ പാലത്തില്‍ ഒരാള്‍ തൂങ്ങിമരിച്ചതറിയുന്നത്. വിവരം തിരക്കി സംസാരിച്ചു നില്‍ക്കെയാണ് യുവതി ചാടുന്നത് കാണുന്നതും.

