കൊച്ചി : എറണാകുളത്ത് ഗോശ്രീ പാലങ്ങൾക്കു സമീപം മൂന്ന് അസ്വാഭാവിക മരണങ്ങളാണ് വ്യാഴാഴ്ച മൂന്നര മണിക്കൂറിനിടയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. പുലർച്ചെ ഡി.പി. വേൾഡിനു സമീപത്ത് ഒരു മൃതദേഹം കരയ്ക്കടിഞ്ഞതായി കണ്ടെത്തി. ഈ ഞെട്ടൽ തീരും മുമ്പാണ് ഗോശ്രീ പാലത്തിൽ കോവിഡ് രോഗിയെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുന്നത്. പിന്നാലെ ഇതേ പാലത്തിൽനിന്നുതന്നെ ചാടി 26 വയസ്സുകാരിയും ജീവൻ വെടിഞ്ഞു.

അജ്ഞാത മൃതദേഹം

ഡി.പി. വേൾഡിനോടു ചേർന്ന് ഗോശ്രീ പാലത്തിനു സമീപത്താണ് പുരുഷന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. രാവിലെ ഏഴു മണിയോടെയാണിത്. 40 വയസ്സിനു മുകളിൽ തോന്നിക്കുന്നയാൾ പാന്റ്സും ഷർട്ടുമാണ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് മുളവുകാട് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

കോവിഡ് രോഗി തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ

ഗോശ്രീ പാലത്തിൽ കോവിഡ് രോഗിയെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. മുളവുകാട് ബോൾഗാട്ടി സ്വദേശി തട്ടാംപറമ്പിൽ വിജയനെ (62) യാണ് തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. പാലത്തിന്റെ കൈവരിയിൽ കയർ കെട്ടി തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. രാവിലെ ഒമ്പതു മണിയോടെ മീൻ പിടിക്കാൻ എത്തിയവരാണ് മൃതദേഹം ആദ്യം കാണുന്നത്. കോവിഡ് പോസിറ്റീവാണെന്ന് അറിഞ്ഞതോടെ വിജയന്റെ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫായിരുന്നു. ബന്ധുക്കൾ അന്വേഷിച്ചെങ്കിലും കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. കോവിഡ് പരിശോധനാ ഫലം പുറത്തുവന്നതിനു പിന്നാലെ മനോവിഷമത്തിൽ തൂങ്ങിമരിച്ചതാകുമെന്നാണ് പോലീസിന്റെ നിഗമനം. ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറാണ് വിജയൻ.

പാലത്തിൽനിന്നു ചാടിയ യുവതി മരിച്ചു

ഗോശ്രീ രണ്ടാം പാലത്തിന്റെ മുകളിൽനിന്ന് കായലിലേക്ക് ചാടിയ, പള്ളിപ്പുറം സ്വദേശി വലിയവീട്ടിൽ നെൽസന്റെ മകൾ ബ്രിയോണ നെൽസൺ (26) മരിച്ചു. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ പത്തരയോടെയാണ് ബ്രിയോണ പാലത്തിൽനിന്ന് ചാടിയത്. വിജയന്റെ മൃതദേഹം താഴെയിറക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ നടക്കവെയാണ് അതിനടുത്തുനിന്ന് ബ്രിയോണ ചാടിയത്. ഇതുകണ്ട് അജിത്കുമാർ എന്നയാൾ രക്ഷിക്കാനായി പിന്നാലെ ചാടി.

ബ്രിയോണയെ അദ്ദേഹം കരയ്ക്കുകയറ്റി. ഉടൻ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയെങ്കിലും യാത്രാമധ്യേ മരിക്കുകയായിരുന്നു. ബ്രിയോണ മൊബൈലിൽ സംസാരിച്ച്‌ പാലത്തിലൂടെ നടക്കുന്നത് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് നിൽക്കുന്നവർ കണ്ടിരുന്നു. അല്പദൂരം നടന്ന ശേഷം ബ്രിയോണ പാലത്തിന്റെ കൈവരിക്കു മുകളിൽ കയറി ചാടുകയായിരുന്നു.

വീട്ടിൽനിന്ന് ജോലിയുടെ ഇന്റർവ്യൂവിനെന്നു പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയതായിരുന്നു ബ്രിയോണ. എറണാകുളത്ത് സോഫ്റ്റ്‌വേർ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു.

കോവിഡ് വ്യാപനത്തിനു പിന്നാലെ ഇവിടത്തെ ജോലി നഷ്ടമായി. തുടർന്ന് വിവിധയിടങ്ങളിൽ ജോലിക്കായി ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ബ്രിയോണയുടെ മാതാവ്: ലൈസ. സഹോദരങ്ങൾ: ബ്രോമിൽ, ബ്രിന്റാ.

തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു

ഗോശ്രീ പാലത്തിനു സമീപത്ത് ഒരു ഇരുചക്ര വാഹനം ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. 28-കാരനായ എടവനക്കാട് സ്വദേശിയുടെ ബൈക്കാണിത്. യുവാവ് പാലത്തിനു മുകളിൽനിന്ന് ചാടിയിരിക്കാം എന്ന നിഗമനത്തിൽ തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്.

