കാക്കനാട്: ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഉറങ്ങാൻ കിടന്ന ചേച്ചി തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം തീഗോളമായി മാറിയത് കണ്ടതിന്റെ ഞെട്ടലിലാണ് പതിനൊന്നുകാരി ദേവകി. മണിക്കുട്ടിയെന്നാണ് ദേവകിയെ വീട്ടുകാർ വിളിച്ചിരുന്നത്.

ചേച്ചിയെ പാറുവെന്നും. എറണാകുളം ഗേൾസ് സ്‌കൂളിലെ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനിയാണ് ദേവകി. മിഥുന്റെ വരവിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം മനസ്സിലാക്കിയതോടെ ഓടിമാറാൻ അമ്മയുടെ നിർദേശം ലഭിച്ചതോടെയാണ് ദേവകി വീടിനു പുറത്തേക്ക് ഓടിയത്. തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം ചേച്ചിയുടെ ദേഹത്തേക്ക് തീ ആളിപ്പടർന്നു.

ചേച്ചി അഗ്നിക്കിരയാവുന്നത് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കണ്ടു നിൽക്കാനേ ഈ കൊച്ചു കുഞ്ഞിന് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. സംഭവമറിഞ്ഞ് അയൽക്കാർ ഓടിക്കൂടിയപ്പോഴേക്കും കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിസ്സഹായാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന മണിക്കുട്ടിയെയാണ് കണ്ടത്. മകളെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ പൊള്ളലേറ്റ്‌ പിതാവിന് പരിക്കേൽക്കുകയും മാതാവ് നിസ്സഹായാവസ്ഥയിലാവുകയും ചെയ്തതോടെ പോലീസിന് വിവരങ്ങൾ നൽകേണ്ട ചുമതല മണിക്കുട്ടിക്കായി.

തേങ്ങലോടെയാണ് മണിക്കുട്ടി വീട്ടിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലീസിന് മൊഴിയായി നൽകിയത്. പലപ്പോഴും മണിക്കുട്ടിയെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ പോലും പോലീസുകാർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല.

Content Highlights: Killing was in vengeance for turning down his advances