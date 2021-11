കൊച്ചി : എറണാകുളം ബൈപ്പാസിൽ പാലാരിവട്ടത്തിനടുത്ത് കാർ മീഡിയനിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറിയുണ്ടായ അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ കൊടുങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ആഷിഖിന്റെ നില അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ്. തലയ്ക്കും നെഞ്ചിനും പരിക്കേറ്റ ആഷിഖ് വെന്റിലേറ്ററിലാണ്. കാർ ഓടിച്ചിരുന്ന മാള സ്വദേശി അബ്ദുൾ റഹ്മാന്റെ ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെട്ടതോടെ മുറിയിലേക്ക് മാറ്റിയെന്ന് എറണാകുളം മെഡിക്കൽ സെന്റർ അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

അപകടത്തിൽ മരിച്ച മുൻ മിസ് കേരള, ആറ്റിങ്ങൽ സ്വദേശി അൻസി കബീർ (25), മിസ് കേരള മുൻ റണ്ണറപ്പും തൃശ്ശൂർ സ്വദേശിയുമായ അൻജന ഷാജൻ (24) എന്നിവരുടെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിനു ശേഷം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകിയതായി പാലാരിവട്ടം പോലീസ് അറിയിച്ചു.

തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ ഒരു മണിയോടെ ദേശീയപാതയിൽ പാലാരിവട്ടത്തിനടുത്ത് ഹോളി ഡേ ഇൻ ഹോട്ടലിനു മുന്നിലായിരുന്നു അപകടം. ഇടതു വശം ചേർന്ന് പോകുകയായിരുന്ന ബൈക്കിലേക്ക് കാറിടിക്കാതെ ഒഴിവാക്കാൻ വാഹനം വെട്ടിച്ചപ്പോൾ നിയന്ത്രണം നഷ്ടമാകുകയായിരുന്നു.

കാർ പ്രധാന റോഡിനെയും സർവീസ് റോഡിനെയും വേർതിരിക്കുന്ന മീഡിയനിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി. നിസ്സാര പരിക്കേറ്റ ബൈക്ക് യാത്രികൻ പെരുമ്പാവൂർ സ്വദേശി ഡെനിൽ തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ആശുപത്രി വിട്ടിരുന്നു. പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ കാർ അമിത വേഗത്തിലാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

അന്‍സിക്ക് കണ്ണീരോടെ വിട

ആറ്റിങ്ങല്‍: എറണാകുളത്ത് കാറപകടത്തില്‍ മരിച്ച മുന്‍ മിസ് കേരള അന്‍സി കബീറിന്(25) ജന്മനാടിന്റെ അന്ത്യാഞ്ജലി. ആലംകോട് പാലാംകോണം അന്‍സി കോട്ടേജില്‍ അബ്ദുല്‍ കബീര്‍-റസീന ബീവി ദമ്പതിമാരുടെ ഏകമകളാണ് അന്‍സി. ചൊവ്വാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ രണ്ടുമണിയോടെയാണ് മൃതദേഹം പാലാംകോണത്തെ വീട്ടിലെത്തിച്ചത്.

പിതാവ് അബ്ദുല്‍ കബീര്‍ ഖത്തറില്‍നിന്ന് രാവിലെ ഏഴുമണിയോടെ വീട്ടിലെത്തി. തുടര്‍ന്ന് മൃതദേഹം ആലംകോട് ജുമാ മസ്ജിദില്‍ കബറടക്കി. അന്‍സിയുടെ മരണവാര്‍ത്തയറിഞ്ഞ് തിങ്കളാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ ആത്മഹത്യക്കു ശ്രമിച്ച മാതാവ് റസീന ബീവി ഇപ്പോഴും തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്വകാര്യാശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലാണ്. ഇവര്‍ അപകടനില തരണംചെയ്തതായി ബന്ധുക്കള്‍ അറിയിച്ചു. അന്ത്യാഞ്ജലിയര്‍പ്പിക്കാന്‍ ഇവരെ വീട്ടിലേക്കു കൊണ്ടുവരാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല.

അന്‍സിയെ അവസാനമായൊന്നു കാണാന്‍ ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരുമായി ധാരാളമാളുകളെത്തിയിരുന്നു. അന്‍സിയുടെ അകാല വേര്‍പാടിന്റെ ഞെട്ടലില്‍നിന്ന് ആലംകോട് ഇനിയും മുക്തമായിട്ടില്ല. 2019-ല്‍ മിസ് കേരളയും 2021-ല്‍ മിസ് സൗത്ത് ഇന്ത്യയും ആയി ഈ ഗ്രാമത്തിന്റെ അഭിമാനമായി മാറിയ പെണ്‍കുട്ടിയെയാണ് മരണം കവര്‍ന്നെടുത്തത്.

പഠനത്തില്‍ മിടുക്കിയായിരുന്നു അന്‍സിയെന്ന് ബന്ധുക്കള്‍ പറയുന്നു. കീഴാറ്റിങ്ങല്‍ മദര്‍ ഇന്ത്യ പബ്ലിക് സ്‌കൂളിലായിരുന്നു അന്‍സിയുടെ സ്‌കൂള്‍വിദ്യാഭ്യാസം. തുടര്‍ന്ന് കഴക്കൂട്ടം മരിയന്‍ എന്‍ജിനിയറിങ് കോളേജില്‍ ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് വിഭാഗത്തില്‍ എന്‍ജിനിയറിങ് പഠനം. ഇതിനൊപ്പം മോഡലിങ്ങും ആരംഭിച്ചു. പഠനം പൂര്‍ത്തിയായപ്പോഴേക്കും കാമ്പസ് ഇന്റര്‍വ്യൂ വഴി ഇന്‍ഫോസിസില്‍ ജോലി ലഭിച്ചു. കഴക്കൂട്ടം ടെക്നോപാര്‍ക്കിലായിരുന്നു നിയമനം. ജോലിക്കൊപ്പം മോഡലിങ്ങും തുടര്‍ന്നു. മിസ് കേരള പട്ടം ലഭിച്ചതോടെ മോഡലിങ് രംഗത്തു തിരക്കേറി. തുടര്‍ന്ന് കൊച്ചിയില്‍ താല്‍ക്കാലികമായി താമസമാരംഭിക്കുകയും വര്‍ക്ക് ഫ്രം ഹോം അനുസരിച്ച് ഇന്‍ഫോസിസിലെ ജോലി തുടരുകയുമായിരുന്നു.

ബന്ധുക്കള്‍ക്കും അയല്‍വാസികള്‍ക്കുമെല്ലാം ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടവളായിരുന്നു അന്‍സി. രണ്ടാഴ്ച മുന്‍പ് അന്‍സി വീട്ടിലെത്തി രണ്ടു ദിവസം തങ്ങിയ ശേഷം കൊച്ചിയിലേക്കു മടങ്ങിയതായി ബന്ധുക്കള്‍ പറയുന്നു. പുഞ്ചിരിതൂകി തിളങ്ങുന്ന മുഖം പരിചയമുള്ളവരുടെ മനസ്സുകളില്‍ നിറച്ച് അന്‍സി ഓര്‍മയായപ്പോള്‍, ഇനിയും ഒരുപാട് ഉയരങ്ങള്‍ കീഴടക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു പ്രതിഭയെയാണ് ജന്മനാടിനു നഷ്ടമായത്.

Content Highlights: Road Accident In Kochi: Young man from Kodungallur is in critical condition