കൊച്ചി: സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത മുഖാവരണങ്ങളും വിപണിയിൽ സജീവം. തെരുവോരങ്ങളിലും മറ്റു അനാരോഗ്യസാഹചര്യങ്ങളിലുമാണ് ഇത്തരം കച്ചവടംനടക്കുന്നത്. മെഡിക്കൽഷോപ്പുകളിൽ മുഖാവരണങ്ങൾക്ക് ദൗർലഭ്യംനേരിട്ടത് ഇതിന് വളമായി.

മുഖാവരണംവെച്ചുനോക്കി വാങ്ങുന്നവരുണ്ട്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അടുത്തത് എടുക്കും. ഇത് പകർച്ചവ്യാധികളെ ക്ഷണിച്ചുവരുത്താനിടയാക്കും. പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും ജോലിസ്ഥലങ്ങളിലും എല്ലാവരും മുഖാവരണം ധരിക്കണമെന്ന് നിർദേശമുണ്ട്. നിർദേശംലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരേ നടപടിയെടുക്കാം. ഇതോടെയാണ് വഴിയോരവിപണി സജീവമായത്.

ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ മുഖാവരണം ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് നൽകിയിട്ടുള്ള നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ ഓർമപ്പെടുത്തിയിട്ടും ഇപ്പോഴും വഴിയോരത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഒരാൾ ഉപയോഗിച്ച മുഖാവരണം കഴുകിയതാണെങ്കിൽപോലും മറ്റൊരാൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ഐ.എം.എ. കൊച്ചിഘടകം പ്രസിഡന്റ് ഡോ. രാജീവ് ജയദേവൻ പറഞ്ഞു.

മുഖാവരണം ധരിക്കേണ്ട ആവശ്യകത മനസ്സിലായെങ്കിലും അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട രീതി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല.

മുഖാവരണങ്ങള്‍ മെഡിക്കല്‍ഷോപ്പുകളില്‍മാത്രം വില്‍ക്കണം

വിപണിയില്‍ ലഭിക്കുന്ന ഭൂരിപക്ഷം തുണി, ബനിയന്‍ തുണി മുഖാവരണങ്ങള്‍ തിരുപ്പൂരില്‍ വീടുകളില്‍ നിര്‍മിച്ചതാണ്. റെഡ്സോണില്‍പ്പെട്ട പ്രദേശമായതിനാല്‍ ഇത് സുരക്ഷിതമല്ല. മുഖാവരണങ്ങള്‍ രോഗവാഹകമാകാതിരിക്കണമെങ്കില്‍ മെഡിക്കല്‍ ഷോപ്പുകളില്‍മാത്രം വില്‍പ്പന അനുവദിക്കണം.

-പി.വി. ടോമി, ഓള്‍കേരള കെമിസ്റ്റ് ആന്‍ഡ് ഡ്രഗിസ്റ്റ് അസോസിയേഷന്‍

