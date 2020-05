കൊച്ചി: ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള മകൾ 25-ാം വിവാഹ വാർഷിക ദിനത്തിൽ ഒരുക്കിയ അപ്രതീക്ഷിത സമ്മാനത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് മണ്ണാലിൽ എം.പി. സജിമോനും ഭാര്യ മിനിയും. കാനഡയിൽ ടൊറന്റോയിൽ പഠിക്കുകയാണ് ഏക മകളായ സൗമ്യ സജി.

ലോക്ക്ഡൗണിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിലായ നാട്ടിലെ 25 കുടുംബങ്ങൾക്ക് അവശ്യ സാധനങ്ങളെത്തിച്ചായിരുന്നു സൗമ്യ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വിവാഹ വാർഷിക ദിനത്തിൽ സർപ്രൈസ്‌ ഒരുക്കിയത്. ടൊറന്റോയിൽ പഠനത്തിനിടയിൽ വൃദ്ധസദനത്തിൽ ജോലി ചെയ്തുണ്ടാക്കിയ പണമാണ് സൗമ്യ ഇതിനായി മാറ്റിവെച്ചത്.

വൃദ്ധസദനത്തിൽ ഇരുപതിലധികം അന്തേവാസികൾ കൊറോണ ബാധിതരാണ്. അവരുടെ ശുശ്രൂഷയിലും സൗമ്യ പങ്കാളിയാണ്. കൊറോണ ഭീതിയിൽ നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും അച്ഛന്റേയും അമ്മയുടേയും നല്ല ദിവസത്തിൽ ഇത്തരമൊരു സന്തോഷം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞതിന്റെ ത്രില്ലിലാണ് അവൾ.

താൻ ഭാരവാഹിയായിരുന്ന തിരുവാങ്കുളം മഹാത്മാ മാതൃഭൂമി സ്റ്റഡി സർക്കിൾ മുഖേനയാണ് മാതാപിതാക്കൾ അറിയാതെ എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും സൗമ്യ നടത്തിയത്.

മാസങ്ങൾക്കു മുൻപ് അച്ഛന്റെ പിറന്നാൾ ദിനത്തിലും സൗമ്യ നൽകിയ സമ്മാനം ഇതുപോലെ തന്നെ മറക്കാനാവാത്തതാണെന്ന് അമ്മ മിനി പറയുന്നു. 'വണ്ടി വരും. രാവിലെ പറയുന്നിടത്തു പോകണം' എന്നു മാത്രമാണവൾ അന്നും പറഞ്ഞത്. എരൂരുള്ള ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ കുട്ടികളുടെ സ്കൂളിൽ അവൾ, അച്ഛനായി പിറന്നാൾ ആഘോഷമൊരുക്കി വെച്ചിരുന്നു. സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനത്തിൽ മകൾക്കുള്ള താത്പര്യത്തിൽ അഭിമാനമാണെന്ന് മാതാപിതാക്കൾ പറയുന്നു.

ബി.പി.സി.എല്ലിൽ കാന്റീൻ ജീവനക്കാരനാണ് സൗമ്യയുടെ അച്ഛൻ എം.പി. സജിമോൻ. അമ്പലമേട് സ്വദേശിയാണ്.

