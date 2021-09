ന്യൂഡല്‍ഹി: ചലനശേഷിയില്ലാത്ത വലതുകാല്‍പ്പത്തിയുമായി 4200 കിലോമീറ്റര്‍ സൈക്കിള്‍ ചവിട്ടി മുപ്പത്തഞ്ചുകാരനായ മുഹമ്മദ് അഷറഫ് (മുത്തു) ലഡാക്കിലെത്തി. 17,982 അടിയുള്ള, ലോകത്തെ ഉയരത്തില്‍ രണ്ടാമതുള്ള പാതയായ ഖര്‍ദൂങ്ലായിലെത്തിയ അഷറഫിന്റെ മുന്നില്‍ ഇനിയുള്ളത് ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള ഗതാഗതയോഗ്യമായ പാതയായ കേലചുരമാണ്. പാംഗോങ് തടാകത്തെ ലേയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന 18,860 അടി ഉയരത്തിലുള്ള ഈ പാത ഓഗസ്റ്റ് 31-നാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്.

ഞായറാഴ്ച ഇവിടേക്ക് സൈക്കിളില്‍ നീങ്ങിയ അഷറഫിനെ കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ചകാരണം 500 മീറ്റര്‍ അകലെവെച്ച് സൈനികര്‍ തിരിച്ചിറക്കി. ലഡാക്കില്‍ തുടരുന്ന അഷറഫ് ലക്ഷ്യംകണ്ടേ കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങൂ എന്ന ദൃഢനിശ്ചയത്തിലാണ്.

ജൂലായ് 16-നാണ് തൃശ്ശൂര്‍ വടക്കാഞ്ചേരി പാര്‍ളിക്കാട് പത്താംകല്ല് തെക്കേപ്പുറത്തു വളപ്പില്‍ മുഹമ്മദ് അഷറഫ് വടക്കുന്നാഥന്റെ ക്ഷേത്രമുറ്റത്തുനിന്ന് സൈക്കിളില്‍ ലഡാക്കിലേക്ക് തിരിച്ചത്. കോവിഡും ന്യുമോണിയയും ബാധിച്ച് 40 ദിവസത്തോളം കിടപ്പിലായതിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു ഇത്. നേരത്തേയുള്ള ശ്വാസംമുട്ടല്‍ കൂടിയതോടെ ഗ്വാളിയറിലെത്തിയപ്പോള്‍ ഒരാഴ്ച വിശ്രമിക്കേണ്ടിവന്നു. മധ്യപ്രദേശിലെ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ അക്കൗണ്ടന്റ് സെക്രട്ടറിയായ ജയ്ദീപ് ഷാ യാത്രയുടെ കൗതുകമറിഞ്ഞ് സ്വന്തംവീട്ടില്‍ ഒരാഴ്ച തങ്ങാന്‍ അനുവാദം നല്‍കി.

തീപ്പിടിത്തമടക്കമുള്ള ഇരുപതോളം അപകടങ്ങളില്‍നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടയാളാണ് അഷറഫ് . 2017-ല്‍ പാലക്കാട്ട് വോളി ടൂര്‍ണമെന്റ് കഴിഞ്ഞുമടങ്ങുമ്പോള്‍ മറ്റൊരു ബൈക്കിടിച്ച് കാല്‍പ്പാദം അറ്റു. കാല്‍ മുറിക്കാനായിരുന്നു ഡോക്ടര്‍മാരുടെ തീരുമാനമെങ്കിലും തുന്നിച്ചേര്‍ക്കണമെന്ന് അഷറഫ് കേണപേക്ഷിച്ചു. ഒമ്പതു ശസ്ത്രക്രിയക്കുശേഷം കാല്‍ ഏകദേശരൂപത്തിലെത്തിയെങ്കിലും അധികദൂരം നടക്കാനാവില്ല. മൂന്നുവര്‍ഷത്തോളം കിടപ്പിലായിരുന്നു.

അബുദാബിയില്‍ കംപ്യൂട്ടര്‍ എന്‍ജിനിയറായിരുന്ന അഷറഫ് തീപ്പൊള്ളലേറ്റതിനെത്തുടര്‍ന്ന് ജോലി മതിയാക്കി നാട്ടില്‍ എത്തിയതാണ്. ഇപ്പോള്‍ നാട്ടില്‍ സൈക്കിള്‍ വില്‍പ്പനയും സൈക്ലിങ്ങില്‍ പരിശീലനവും യാത്രകളുമായി കഴിയുന്നു.

ഉമ്മ മുതുക്കോട്ടില്‍ സുബൈദയാണ് അഷറഫിന്റെ യാത്രകള്‍ക്ക് പ്രചോദനം. ഭാര്യ ജാസ്മിന്റെ പിന്തുണയും നിര്‍ലോഭം ഉണ്ടെങ്കിലും അപകടകരമായ യാത്രയില്‍ അവര്‍ക്ക് ആശങ്കയുണ്ടെന്ന് അഷറഫ് പറഞ്ഞു. ഒന്നരവയസ്സുള്ള അമാന്‍ ഖാലിദാണ് മകന്‍.

