പിറവം: പ്രതിഷേധ പ്രകടനമായെത്തിയ സി.പി.എം. പ്രവർത്തകരും സി.പി.ഐ. പ്രവർത്തകരും പിറവത്ത് തെരുവിൽ തല്ലി. ശനിയാഴ്ച വൈകീട്ട് ആറരയോടെ പിറവം പള്ളിക്കവലയിലാണ് സംഭവം. പോലീസ് ഇടപെട്ട് രണ്ടു കൂട്ടരേയും മാറ്റുകയായിരുന്നു. പോലീസെത്താൻ അൽപ്പം വൈകിയിരുന്നാൽ സ്ഥിതി കൈവിട്ടു പോകുമായിരുന്നു.

സി.പി.ഐ. നഗരസഭാ കൗൺസിലർ മുകേഷ് തങ്കപ്പ(32)ന്റെ കാലുകൾ അക്രമിസംഘം അടിച്ചു തകർത്തിരുന്നു. എ.ഐ.വൈ.എഫ്. നഗരസഭാസമിതി ഭാരവാഹി മുളക്കുളം വടക്കേക്കര കല്ലേലിൽ ബിബിൻ ജോർജി(37)നും മർദ്ദനമേറ്റിരുന്നു. ബിബിന് തലയ്ക്കാണ് അടിയേറ്റത്. പരിക്കേറ്റ ഇരുവരേയും കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അക്രമത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തംഗം കെ.എൻ. സുഗതൻ, കെ.എൻ ഗോപി, സി.എൻ. സദാമണി, മുണ്ടക്കയം സദാശിവൻ, എം.എം. ജോർജ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ പ്രകടനം പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കവലയിലേക്ക് എത്തുന്നതിനിടയിലായിരുന്നു അക്രമം. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സുമിത്ത് സുരേന്ദ്രൻ, ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി കെ.ആർ. നാരായണൻ നമ്പൂതിരി, കെ.പി. സലിം, സി.കെ. പ്രകാശ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സി.പി.എം. പ്രകടനം നടന്നിരുന്നു. പള്ളിക്കവലയ്ക്ക് സമീപം ഇരുകൂട്ടരും മുഖാമുഖം ഏറ്റുമുട്ടി. വാക്കേറ്റം മൂക്കുന്നത് കണ്ടാണ് കവലയിലുണ്ടായിരുന്ന പോലീസ് സംഘം ഓടിയെത്തിയത്. പോലീസ് ഇരുകൂട്ടർക്കുമിടിയിൽ നിലയുറപ്പിച്ചു. എന്നിട്ടും പ്രവർത്തകർ ഏറ്റുമുട്ടി. പ്രകടനക്കാരുടെ കൊടികൾ തിരിച്ചു പിടിച്ചായിരുന്നു അടി. അടികൊണ്ട് സി.പി.ഐ. പ്രവർത്തകർ ചിതറി ഓടിയെങ്കിലും മുൻനിരയിലുണ്ടായിരുന്ന നേതാക്കളടക്കമുള്ളവർ പിടിച്ചുനിന്നു. ഇരുഭാഗത്ത് നിന്നുമായി ഒട്ടേറെ പേർക്ക് അടിയേറ്റെങ്കിലും ആരും ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയിട്ടില്ല. മുളന്തുരുത്തി സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർ മഹേഷ് പിള്ള, പിറവം എസ്.ഐ., വി.ഡി. റെജിരാജ് എന്നിവർ ഇടപ്പെട്ട് ഇരു കൂട്ടരേയും പിന്തിരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. പോലീസ് ഇരുകൂട്ടരേയും വകഞ്ഞു മാറ്റിയെങ്കിലും ആര് ആദ്യം പിൻവാങ്ങണമെന്ന തർക്കവുമായി ഇരുകൂട്ടരും പിരിഞ്ഞു പോകാതെ നിന്നു. ഒടുവിൽ അവരവരുടെ ഓഫീസുകളിലേക്ക് പിൻവാങ്ങിയതോടെയാണ് സ്ഥിതി ശാന്തമായത്.

