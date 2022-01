അംഗസംഖ്യ നിയന്ത്രണത്തിനായി ചെന്നായ്ക്കളെ കൊന്നൊടുക്കാനുള്ള ഉദ്യമത്തില്‍ സ്വീഡനോട് പങ്കുചേര്‍ന്ന് നോര്‍വേയും ഫിന്‍ലാന്‍ഡും. ഈ ക്രൂര കൃത്യത്തിനെതിരേ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന്‌ യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയനോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് പരിസ്ഥിതി സ്‌നേഹികള്‍. നോര്‍വേ അവരുടെ 60 ശതമാനം വരുന്ന ചെന്നായ്ക്കളെയും ഇതിനോടകം കൊന്നൊടുക്കി കഴിഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ പ്രത്യുത്പാദന ജോഡികളെ പരമാവധി മൂന്നായി ചുരുക്കിയപ്പോള്‍ സ്വീഡനിലും ഫിന്‍ലാന്‍ഡിലും ഇത് ആറ് ജോഡികളായി ചുരുക്കപ്പെട്ടു. ജീവിവര്‍ഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ നിയമങ്ങള്‍ക്ക് എതിരാണ് നടപടിയെന്നും വിമര്‍ശനമുണ്ട്.

Finland, Sweden and Norway to cull wolf population

There’s such prejudice against wolves

We invade their habitats & because they follow instinctive behaviours to roam & hunt, we kill them #tragic

Humanity needs to learn to live with nature not against it https://t.co/AYV1jLs9o1