കേപ് ടൗണ്‍: റുവാണ്‍ഡയിലെ കാണ്ടാമൃഗങ്ങളുടെ അംഗസംഖ്യയിലെ കുറവ് നികത്താനായി ഏതാനും എണ്ണത്തെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ഫിന്‍ഡ പ്രൈവറ്റ് ഗെയിം റിസര്‍വയോറില്‍ നിന്ന് കിഴക്കന്‍ റുവാണ്‍ഡയിലെ അക്കഗേര നാഷണല്‍ പാര്‍ക്കിലേക്ക് വിമാനമാര്‍ഗം എത്തിച്ചു. 30 വെള്ള ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ കാണ്ടാമൃഗങ്ങളെയാണ് എയര്‍ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇതുവരെ നടത്തിയതില്‍ ഏറ്റവും വലിയ സിംഗിള്‍ എയര്‍ലിഫ്റ്റായിരുന്നു ഇത്. 1970 മുതലുള്ള വേട്ടയാടല്‍ ഇവയുടെ എണ്ണത്തില്‍ ഗണ്യമായ കുറവ് വരുത്തിയിരുന്നു.

രണ്ട് ഹെലികോപ്റ്ററുകളാണ് കാണ്ടാമൃഗങ്ങളെ എയര്‍ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായി ഉപയോഗിക്കുക. ഒന്ന് അവയെ മയക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ രണ്ടാമതേത്ത് അവയെ പൊക്കിയെടുക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ലോകത്താകെ ശേഷിക്കുന്നതില്‍ 98.8 ശതമാനം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ കാണ്ടാമൃഗങ്ങളെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക, സിംബാബ്‌വേ, കെനിയ, നമീബിയ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ മാത്രമാണ് കാണാന്‍ കഴിയുക.

Addressing local and international media @AkageraPark, @AKageruka, the Acting Chief Tourism Officer at RDB, hailed the translocation as a historic milestone for Rwanda’s conservation drive. pic.twitter.com/d6UoByAN9Y