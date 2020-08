രാജമലയുടെ താഴ്‌വാരത്തിലെ മഞ്ഞ് വീഴുന്ന കളിക്കളം. അതിരിലൂടെ പുഴയൊഴുകുന്നു. പെട്ടിമുടിയിലേയും പരിസരങ്ങളിലുള്ള ലയങ്ങളിലേയും കുട്ടികളുടെ കളിത്തട്ടായിരുന്നു ഇത്. ക്രിക്കറ്റും ഫുട്‌ബോളുമെല്ലാം കളിക്കാനുള്ള അവരുടെ ഒരേയൊരു കളിക്കളം. കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തില്‍ കളിക്കളത്തിന്റെ അതിര് ഇടിഞ്ഞ് വെള്ളവും ചെളിയും കയറിയെങ്കിലും പെട്ടിമുടിയിലെ കുട്ടികള്‍ക്കും യുവാക്കള്‍ക്കും ഇത് വെറുമൊരു മൈതാനം മാത്രമായിരുന്നില്ല അവരുടെ ഹൃദയം തന്നെയായിരുന്നു.

ഇന്ന്, ഈ മൈതാനത്തോട് ചേര്‍ന്നാണ് പെട്ടിമുടിയിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവര്‍ ഉറങ്ങുന്നത്. അവരില്‍ ആറ് മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞ് മുതല്‍ അറുപതുകാരന്‍ വരെയുണ്ട്. കളിക്കളത്തില്‍ ഒന്നിച്ച് പന്ത് തട്ടിയിരുന്ന മയില്‍ചാമിയുണ്ട്, ഭാരതിരാജയുണ്ട്, മറ്റ് കൂട്ടുകാര്‍ പലരുമുണ്ട്.

കുന്നിന്‍ ചെരുവില്‍ ചെയിന്‍ ഘടിപ്പിച്ച ഹിറ്റാച്ചി യന്ത്രങ്ങള്‍ക്ക് മാത്രമേ കയറാനാകൂ. നീളത്തില്‍ കുഴിയെടുത്ത് പത്തും പതിനഞ്ചും മൃതദേഹങ്ങള്‍ ഓരോ കുഴികളില്‍. പോസ്റ്റ്മാര്‍ട്ടം കഴിഞ്ഞ് ട്രാക്ടറുകളിലെത്തിക്കുന്ന മൃതദേഹങ്ങള്‍ കുഴികളിലേക്ക്. അങ്ങനെ ഏറെ അകലെയല്ലാതെ നാലോ അഞ്ചോ നിര കുഴികള്‍. ഒരു കുടുംബത്തിലെ പതിനഞ്ച് പേര്‍ വരെ ഈ മലഞ്ചെരുവിലെ കുഴിയില്‍ ഉണ്ട്. നെടുനീളന്‍ കുഴിയിലെ ആറടിക്കുള്ളില്‍ അവരുടെ പേരെഴുതിയ പ്ലാസ്റ്റിക് കമ്പില്‍ നാട്ടിനിര്‍ത്തിയിരിക്കുന്നു.

തൊട്ടുതാഴെയുള്ള കളിക്കളത്തിലെ ആരവം അവര്‍ക്ക് കേള്‍ക്കാവുന്നത്ര ദൂരത്തില്‍ മാത്രം. ഒരുമിച്ച് പന്തെടുക്കാന്‍ ഓടിയവര്‍. സ്‌നേഹിച്ച് കലഹിച്ചവര്‍, ഒരുമിച്ച് മുങ്ങാംകുഴിയിട്ട് കളിച്ചവര്‍. 'അവരവിടെയുറങ്ങുമ്പോള്‍ ഞാന്‍ ഇവിടെ എങ്ങനെ കളിക്കാന്‍. കണ്ണീര്‍കൊണ്ട് മുന്നിലെ പന്ത് കാണാതെ എങ്ങനെ കളിക്കാന്‍?.' ഞങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം ജീപ്പുമായി വന്ന രാജയ്യ ചോദിക്കുന്നു.

അകന്നുപോയവരുടെകൂടി ആരവങ്ങള്‍ മുഴങ്ങിയ കളിക്കളങ്ങളില്‍ കൂട്ടുകാര്‍ ഇനിയുമെത്തിയാല്‍ എന്തൊക്കെയാകും അവരുടെ മനസ് പറയുക. കൂട്ടുകാരുടെ ആരവങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ മണ്ണിനടിയിലെ കൂട്ടുകാര്‍... അങ്ങകലെ അവര്‍ ആ ആരവം കേള്‍ക്കുന്നുണ്ടാകുമോ? ഇനിയുമെത്താനുള്ളവര്‍ക്കുവേണ്ടി ചെളിമണ്ണില്‍ യന്ത്രകൈകള്‍ കുഴികള്‍ തീര്‍ത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

മനുഷ്യന്‍ കണക്കുകള്‍ കൂട്ടുന്നു, മരണം തിരുത്തിക്കുറിക്കുന്നുവെന്ന കവിവചനം പോലെയാണ് പെട്ടിമുടിയിലെ ചില മരണങ്ങള്‍.

വനം വകുപ്പിലെ ഡ്രൈവറായിരുന്നു രാജ. എന്നും മൂന്നാറിലായിരുന്നു കിടപ്പ്. അപകടദിവസം രാജയെ കൂട്ടുകാര്‍ വിളിച്ച് വരുത്തുകയായിരുന്നു, സായാഹ്ന സൗഹൃദം പങ്കിടാന്‍. ഏറെക്കാലത്തിന് ശേഷം രാജ വീട്ടില്‍ കിടന്നുറങ്ങിയ ആ രാത്രിയിലാണ് ഉരുള്‍ എത്തിയത്. ഗണേശന്‍ രാത്രി പത്ത് മണിവരെ അവിടെ അടുത്തുതന്നെയുള്ള ഭാര്യവീട്ടിലായിരുന്നു. സ്വന്തം വീട്ടില്‍ മടങ്ങിയെത്തി അധികം കഴിയുന്നതിന് മുന്‍പ് തന്നെ ഉരുള്‍ കൊണ്ടുപോയി. പിതൃസഹോദരന്റെ കുട്ടികളുടെ പിറന്നാളിനെത്തി ഉരുള്‍ കൊണ്ട് പോയവര്‍. അങ്ങനെ അപ്രതീക്ഷിത നിമിഷത്തില്‍ പ്രാണന്‍ പൊലിഞ്ഞവര്‍. ഇങ്ങനെയാണ് പെട്ടിമുടിയില്‍ നഷ്ടമായ ചില ജീവിതങ്ങള്‍.

മൂന്നാര്‍ ടൗണില്‍നിന്ന് ഏതാണ്ട് അഞ്ച് കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയാണ് പെരിയവരൈ പാലം. അവിടെ നിന്ന് അഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളം സഞ്ചരിച്ചാല്‍ രാജമല ഇക്കോ ടൂറിസം പോയിന്റായി. അവിടെ നിന്ന് ഇരുപത് കിലോമീറ്ററോളം പോകണം പെട്ടിമുടിയിലെത്താന്‍. കുറച്ച് ദൂരം വഴി കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ ജീപ്പില്‍ കുലുങ്ങി കുലുങ്ങിയാണ് യാത്ര. കുഴിയിലേക്ക്, കുഴിയില്‍ നിന്ന് കല്ലിലേക്ക്... അങ്ങനെയാണ് പെട്ടിമുടി യാത്ര. കുറഞ്ഞ പക്ഷം ആ വഴിയെങ്കിലും നന്നാക്കിയിരുന്നെങ്കില്‍ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം എത്രയോ വേഗത്തിലാക്കാമായിരുന്നു.

പെട്ടിമുടിയിലെ കൊടുംതണുപ്പ്, മഴ, മഞ്ഞ്കാറ്റ്... മൂന്നാറിന്റെ വശ്യതമാത്രം കണ്ട് മടങ്ങിയ സ്വദേശ-വിദേശ സഞ്ചാരികളെ, ഭരണകര്‍ത്താക്കളേ ആ വന്യതക്കുമപ്പുറം മലമടക്കുകള്‍ക്ക് കീഴെ ഒരുപാട് ജീവിതങ്ങള്‍ ഉണ്ടെന്നോര്‍ക്കാം. നാളെയേക്കുറിച്ചുള്ള മഞ്ഞ് വീഴുന്ന പ്രതീക്ഷകളുമായി കഴിയുകയാണ് ഇവിടത്തെ ജനങ്ങള്‍.

Content Highlights: play groud near graves of victims of Pettimudi landslide