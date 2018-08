കുഞ്ഞുങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കാന്‍ പോലീസ് വരുന്നേ എന്നു പറഞ്ഞു ശീലിച്ച മലയാളിക്ക് പ്രളയകാലത്തെ വലിയ ആശ്വാസമായിരുന്നു കേരളാ പോലീസ്. തമാശ പറഞ്ഞും ട്രോളടിച്ചും ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ വിലസുന്ന കേരളാ പോലീസും അവരുടെ ജനപ്രിയ പേജും സമാനമില്ലാത്ത സേവനമാണ് പ്രളയകാലത്ത് കാഴ്ചവെച്ചത്. ഊണും ഉറക്കവുമില്ലാതെ, പോലീസിന്റേതായ എല്ലാ മേലങ്കികളും അഴിച്ചു വെച്ച് അവര്‍ രംഗത്തിറങ്ങി, സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലും അതിലേറെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലും.

പേമാരി പെയ്തിറങ്ങി തുടങ്ങിയ നിമിഷം മുതല്‍ കേരള പോലീസ് ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലേക്ക് ദുരന്തത്തിന്റെ അപ്‌ഡേഷനുകള്‍ ജനങ്ങളില്‍ നിന്ന് അപ്പപ്പോള്‍ ലഭിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഈ സ്വീകാര്യതകൊണ്ടാണ്. ദുരന്തത്തിന്റെ വ്യാപ്തി മനസ്സിലായതോടെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ സെല്‍ നോഡല്‍ ഓഫീസര്‍ ഐ.ജി മനോജ് എബ്രഹാം സോഷ്യല്‍ മീഡിയ സെല്ലിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ എല്ലാവരോടും 24 മണിക്കൂറും പ്രവര്‍ത്തന സജ്ജമാകാനുള്ള നിര്‍ദേശം നല്‍കി. അതോടെ ദുരിതാശ്വാസകേന്ദ്രങ്ങളും ഹെല്‍പ് ലൈന്‍ നമ്പറുകളും പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമാകുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ നിരന്തരം നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും അറിയിപ്പുകളും നല്‍കി പോലീസിന്റെ ഫേസ്ബുക് പേജ് രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ സജീവമായി.

ജില്ലകളിലെ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍, സുരക്ഷാ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍, ഹെല്പ് ലൈന്‍ നമ്പറുകള്‍, ആര്‍മി ദൗത്യസംഘത്തിന്റെയും തദ്ദേശീയരായ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തകരുടെയും നമ്പറുകള്‍, റെയില്‍വേ, ബസ് സര്‍വീസ് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍, വ്യാജ സന്ദേശങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി എന്നിവ കൃത്യമായ ഇടവേളകളില്‍ പേജില്‍ പോസ്റ്റുകളായി വന്നു.

ദുരന്തത്തിന്റെ വ്യാപ്തി വര്‍ധിച്ചതോടെ പേജില്‍ സഹായം അഭ്യര്‍ഥിച്ചുള്ള മെസ്സേജുകളുടെ പ്രവാഹമായിരുന്നു. പൊതു ഹെല്പ് ലൈന്‍ നമ്പറുകള്‍ പലതും തുടര്‍ച്ചയായി എന്‍ഗേജ്ഡ് ആയിരുന്നു. പോലീസ് പേജിനോട് ജനങ്ങള്‍ക്കുള്ള വിശ്വാസം കാരണം സഹായം ആവശ്യമുള്ളവര്‍ മെസ്സേജുകളായും, പോസ്റ്റുകളില്‍ കമന്റുകളായും, വാട്ട്‌സ് ആപ്പിലൂടെയും സോഷ്യല്‍ മീഡിയ സെല്ലിനെ ബന്ധപ്പെട്ടു. സഹായാഭ്യര്‍ഥനകള്‍ ഡി ജി കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമിലെ വയര്‍ലെസ്സ് സൗകര്യം വഴി കൃത്യമായി രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തകരിലേക്കെത്തിച്ചു. പേജും ദുരിതബാധിതര്‍ക്ക് സഹായമേകി.



രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെ അവസാനഘട്ടം കഴിഞ്ഞതോടെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പതിനായിരത്തോളം മെസ്സേജുകള്‍ക്കാണ് പേജ് മറുപടി നല്‍കിയത്. ഇതുവഴി സഹായം ലഭിച്ചവര്‍ മെസേജുകളായും കമന്റുകളായും പേജില്‍ നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തന രംഗത്തു പോലീസ് നടത്തിയ ഇടപെടലുകളുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ക്കും വീഡിയോകള്‍ക്കും അഭിനന്ദന പ്രവാഹമാണ്. ദുരന്ത മേഖലയില്‍ സഹായത്തിനെത്തി മല്‍സ്യ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് നന്ദി അറിയിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പോസ്റ്റും സൈബര്‍ ലോകത്തു കൈയ്യടി നേടുകയുണ്ടായി.

പോലീസിനെ അഭിന്ദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പോസ്റ്റുകള്‍ക്കും ട്രോളുകള്‍ക്കും ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ ഇപ്പോള്‍ വലിയ കൈയടിയാണ് ലഭിക്കുന്നത്.

