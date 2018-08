ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രളയക്കെടുതി രൂക്ഷമായ കേരളത്തിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റുനിരക്കുകളില്‍ വിമാനക്കമ്പനികള്‍ കൊള്ളലാഭമെടുക്കുന്നതിനെതിരെ കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രി സുരേഷ് പ്രഭു. കേരളത്തിലും സംസ്ഥാനത്തിനു സമീപത്തുമുള്ള വിമാനത്താവളങ്ങളില്‍ നിന്നുമുള്ള ദീര്‍ഘദൂര സര്‍വീസുകള്‍ക്കു 10,000 രൂപയിലും ഹ്രസ്വദൂര സര്‍വീസുകള്‍ക്കു 8000 രൂപയിലും കൂടുതല്‍ ഈടാക്കരുതെന്ന നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയതായി സുരേഷ് പ്രഭു ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

DGCA is constantly monitoring airfares on 32 direct routes operating to/from Trivandrum, Calicut, Coimbatore & Mangalore. Monitoring done on Aug 18 has revealed that max. fares on the shorter routes range from Rs. 3034 to Rs 8000 and Rs. 4757 to around Rs 10000 for longer routes.