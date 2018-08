കൊച്ചി: പറവൂരില്‍ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്ന പള്ളിയുടെ മതില്‍ ഇടിഞ്ഞുവീണ് അവിടെ അഭയം തേടിയ ആറുപേര്‍ മരിച്ചു.

വി.ഡി സതീശന്‍ എം.എല്‍.എ ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചു. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി നോര്‍ത്ത് കുത്തിയതോടുള്ള പള്ളിയിലാണ് അപകടം നടന്നത്. എന്നാല്‍, ശനിയാഴ്ചയാണ് സംഭവം പുറംലോകം അറിയുന്നത്.

പള്ളിയില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന നിരവധിപേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുമുണ്ടെന്ന് വി.ഡി സതീശന്‍ എം.എല്‍.എ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. വെള്ളം കുത്തിയൊലിച്ചെത്തിയാണ് പള്ളിയുടെ മതില്‍ ഇടിഞ്ഞുവീണത്. പറവൂര്‍ പ്രദേശത്തെ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം കാര്യക്ഷമമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പരാതിപ്പെട്ടു. ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളില്‍ അവശ്യ മരുന്നുകള്‍ ഇല്ലെന്നും ക്യാമ്പില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കുട്ടി അടക്കമുള്ളവര്‍ മരിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

content highlights: several died as wall collapsed in relief camp in paravoor Ernakulam