കോഴിക്കോട്: ഒഡീഷ തീരത്ത് പുതിയ ന്യൂനമര്‍ദം രൂപം കൊള്ളുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് കേരള തീരത്തെ കാര്യമായി ബാധിക്കില്ലെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. എങ്കിലും മഴ പെയ്യുകയാണെങ്കില്‍ നേരിടാനുള്ള മുന്നൊരുക്കത്തിലാണ് അധികൃതര്‍

കാസര്‍കോടും കൊല്ലത്തും ഒറ്റപ്പെട്ട മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. മറ്റു ജില്ലകളിലും മഴയക്കു സാധ്യതയുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രത്യേക കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പുകള്‍ ഇപ്പോള്‍ നല്‍കിയിട്ടില്ല.

Content highlights: Heavy rain likely to hit kerala Red alert declares in 11 districts