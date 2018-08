ചണ്ഡീഗഡ്/ഡല്‍ഹി: മഴക്കെടുതിയില്‍ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന കേരളത്തിന് പഞ്ചാബിന്റെയും ഡല്‍ഹിയുടെയും സഹായം. ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്ക് പത്ത് കോടി രൂപ വീതം ഇരുസംസ്ഥാനങ്ങളും സംഭാവന ചെയ്തു.

പഞ്ചാബ് പ്രഖ്യാപിച്ച സഹായനിധിയില്‍ അഞ്ച് കോടി രൂപ കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കാണ് നല്‍കുക. ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങളും മറ്റ് അവശ്യവസ്തുക്കളുമായാണ് ശേഷിക്കുന്ന അഞ്ച് കോടി രൂപ കേരളത്തിന് നല്‍കുകയെന്നും പഞ്ചാബ് സര്‍ക്കാര്‍ അറിയിച്ചു. ട്വീറ്റിലൂടെയാണ് ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാള്‍ സഹായവാഗ്ദാനം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

Spoke to Kerala CM.



Del govt is making a contribution of Rs 10 cr.



I sincerely appeal to everyone to donate generously for our brothers and sisters in Kerala https://t.co/SfpnlQ7DR8