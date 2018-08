ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രളയാനന്തര കേരളത്തിന്റെ പുനര്‍നിര്‍മാണത്തിന് വിദേശ സാമ്പത്തികസഹായം സ്വീകരിക്കില്ലെന്ന കേന്ദ്ര നയത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധമുയരുന്നു. യു.എ.ഇ കേരളത്തിന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത 700 കോടി രൂപയടക്കമുള്ള വിദേശ സഹായങ്ങള്‍ വാങ്ങേണ്ടതില്ലെന്നാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ തീരുമാനം. ഇക്കാര്യം വാഗ്ദാനവുമായി മുന്നോട്ടുവന്ന വിദേശരാജ്യങ്ങളുടെ ഡല്‍ഹിയിലെ എംബസികളെ രേഖാമൂലം അറിയിച്ചു.

ദുരന്തങ്ങള്‍ക്ക് വിദേശധനസഹായം വേണ്ടെന്ന പതിനഞ്ചുവര്‍ഷമായുള്ള നയത്തിന് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടെതില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനോട് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. രാജ്യത്തിന് പ്രതിസന്ധി നേരിടാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്നാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിലപാട്. കൂടാതെ യു.എ.ഇയുടെ സഹായം സ്വീകരിച്ചാല്‍ മുന്‍പ് സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത അമേരിക്ക ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധത്തെ ബാധിക്കുമെന്നും കേന്ദ്രം കരുതുന്നു. കര്‍ശന നിലപാടുമായി മുന്നോട്ടു പോകാന്‍ തീരുമാനിച്ചതോടെ കേരളത്തിന് റഷ്യ, ഖത്തര്‍, മാലിദ്വീപ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളും വാഗദാനം ചെയ്ത സഹായം നഷ്ടമാകും. ഇതിനെതിരെയാണ് വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍ രംഗത്തു വന്നത്.

2004 ല്‍ യു പി എ സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്താണ് ദുരന്തങ്ങളുണ്ടായാല്‍ വിദേശരാജ്യങ്ങളില്‍നിന്നും സാമ്പത്തികസഹായം വേണ്ടെന്ന നയം ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ചത്.

കേരളവുമായി വികാരപരമായ ബന്ധമുള്ള രാജ്യമാണ് യു.എ.ഇ. അവരുടെ സഹായം സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തില്‍ വിള്ളല്‍ വീഴുമെന്ന് മുന്‍ പ്രതിരോധമന്ത്രി കൂടിയായ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് എ.കെ ആന്റണി പറഞ്ഞു. വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ സാങ്കേതിക മികവ് ആവശ്യമുള്ള ഘട്ടമാണ് ഇതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ നയം സാര്‍വദേശീയ ബന്ധത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന് സി.പി.എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എസ്. രാമചന്ദ്രന്‍ പിള്ള പറഞ്ഞു. മന്‍മോഹന്‍ സിങ് സര്‍ക്കാര്‍ അങ്ങനെയൊരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അത് തിരുത്താവുന്നതാണ്. പല തരത്തിലും അമേരിക്കയടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നും നമ്മള്‍ സഹായങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നില്ലേയെന്നും രാമചന്ദ്രന്‍ പിള്ള ചോദിച്ചു.

എന്നാല്‍ യു.എ.ഇ സഹായം നല്‍കാമെന്ന് പറഞ്ഞത് മുഖ്യമന്ത്രിയോടല്ല പ്രധാനമന്ത്രിയോടാണെന്നും, അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങള്‍ തീരുമാനിക്കുമെന്നും ബി.ജെ.പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി.എസ് ശ്രീധരന്‍ പിള്ള പറഞ്ഞു.

അതേസമയം ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ സഹായം ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് കേരളസര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനമെടുക്കണമെന്ന് യു.എന്‍ ആസ്ഥാനം സന്ദര്‍ശിച്ച് ചര്‍ച്ച നടത്തിയ ശശി തരൂര്‍ എം.പി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

പ്രതിച്ഛായയെ ബാധിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രം

നിലവിലെ സാഹചര്യം നേരിടാന്‍ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം പര്യാപ്തമാണ്. സുനാമി, ഉത്തരാഖണ്ഡ് പ്രളയം തുടങ്ങിയ വലിയ ദുരന്തങ്ങള്‍ക്ക് വിദേശസഹായം സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ പറയുന്നത്. ദുരന്തമുണ്ടാകുമ്പോള്‍ ലോകത്തിനു മുന്നില്‍ കൈനീട്ടുന്നത് കരുത്തുറ്റ രാഷ്ട്രമെന്ന പ്രതിച്ഛായയെ ബാധിക്കുമെന്നും കേന്ദ്രം വിലയിരുത്തി.

അതേസമയം പുനരുദ്ധാരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ അന്താരാഷ്ട്ര ഏജന്‍സികളുടെ സഹായം സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കേന്ദ്രം തള്ളിയിട്ടില്ല. ഏജന്‍സികളില്‍നിന്നും പദ്ധതിനിര്‍ദേശം ലഭിച്ചാല്‍ അപ്പോള്‍ തീരുമാനമെടുക്കും.

