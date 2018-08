ആലപ്പുഴ: കേരളത്തിലെ പ്രളയദുരന്തത്തിന് യു.എ.ഇ നല്‍കിയ സഹായം വാങ്ങാതിരുന്നാല്‍ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നല്ല ബന്ധത്തില്‍ വിള്ളല്‍ വീഴുമെന്ന് മുന്‍ പ്രതിരോധമന്ത്രിയും മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവുമായ എ.കെ ആന്റണി പറഞ്ഞു. ഇത്തര സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ വിദേശ സഹായം സ്വീകരിക്കില്ലെന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ നയം.. 700 കോടി രുപയാണ് യു.എ.ഇ കേരളത്തിന് നല്‍കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തത്.

ധനസഹായം വാങ്ങാതിരിക്കരുത്. ധനസഹായം വാങ്ങാന്‍ തടസമായ എന്തെങ്കിലും കീഴ്‌വഴക്കങ്ങളുണ്ടെങ്കില്‍ പൊളിച്ചെറിയണം. കേരളത്തിന്റെ പുനര്‍നിര്‍മാണ പ്രക്രിയയില്‍ ചില രാജ്യത്തിന്റെ സാങ്കേതികമായുള്ള കഴിവുകളും പരിജ്ഞാനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു തീരുമാനമെടുക്കരുത്.

ജപ്പാന്റേയും സഹായമുണ്ടെങ്കില്‍ നിരാകരിക്കരുതെന്നും ആന്റണി പറഞ്ഞു. വായ്പയായി മാത്രമേ വിദേശ സഹായം സ്വീകരിക്കാവൂ എന്ന നയം രൂപീകരിച്ചത് യു.പി.എ സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്താണ്. ഇതിന് ശേഷം വിദേശ സഹായങ്ങളൊന്നും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. കേരളത്തിലെ ദുരന്തം കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ രാജ്യത്തിന് പ്രാപ്തിയുണ്ടെന്നാണ് കേന്ദ്ര നയം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് യു.എ.ഇ 700 കോടി രൂപ സഹായം നല്‍കാമെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

content highlights: Denying UAE aid for kerala flood seems to affect good relationship says antony