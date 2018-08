ന്യൂഡല്‍ഹി: മഴക്കെടുതി വിലയിരുത്താന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കേരളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്തേക്കാണ് അദ്ദേഹം എത്തുക.

ഇന്ന് രാജ്ഭവനില്‍ തങ്ങുന്ന അദ്ദേഹം ശനിയാഴ്ച്ച കൊച്ചിയിലെ ദുരിതബാധിത പ്രദേശങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കും. ഹെലികോപ്ടറിലായിരിക്കും സന്ദര്‍ശനം നടത്തുക.

Leaving for Kerala to take stock of the flood situation in the state.