തിരുവനന്തപുരം: പ്രളയക്കെടുതിയില്‍ താങ്ങായി വിദേശ മലയാളികള്‍ അയക്കുന്ന ദുരിതാശ്വാസ സഹായങ്ങള്‍ക്ക് കേന്ദ്രം നികുതി ഇളവ് നൽകി. സന്നദ്ധസംഘടനകൾക്കും ഇളവനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. വന്‍ നികുതി ഒടുക്കേണ്ടി വരുന്നതിനാല്‍ ഗള്‍ഫ്‌ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നും അയച്ച സാധനങ്ങൾ വിമാനത്താവളങ്ങളില്‍ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഗള്‍ഫ് മലയാളികള്‍ സ്വരൂപിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് അയക്കുന്ന ലോഡ് കണക്കിന് സാധനങ്ങളാണ് കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത്. ഇതിന് സര്‍ക്കാര്‍ അടിയന്തിരമായി നികുതി ഇളവ് അനുവദിക്കണമെന്ന്‌ ആവശ്യം ഉയർന്നിരുന്നു.

കശ്മീരിലും ബീഹാറിലും പ്രളയം ഉണ്ടായ സമയത്ത് കേന്ദ്രം പ്രത്യേക ഉത്തരവുകള്‍ ഇറക്കി സാധനങ്ങള്‍ അയക്കാന്‍ ഇളവുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. നാല് ദിവസം മുമ്പ് ഇതേ മാതൃകയില്‍ ഇളവ് അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പ്രത്യേക കത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസില്‍ നിന്ന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് അയച്ചിരുന്നു. ഈ ആവശ്യമാണ് ഒടുവില്‍ കേന്ദ്രം അംഗീകരിച്ചത്‌

കേരളത്തിലേക്ക് ദുരിതാശ്വാസ വസ്തുക്കള്‍ അയക്കുന്ന നിരവധി പേർ കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി അടക്കാന്‍ കഴിയാത്തതിലെ നിസഹായവസ്ഥ കേരള സര്‍ക്കാരിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു. മരുന്നുകള്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള അവശ്യ വസ്തുക്കളാണ് ഇപ്പോൾ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ കെട്ടിക്കിടന്നത്‌.

Content Highlight: Kerala flood 2018: heavy customs duty for relief items from abroad, bundle of materials in Airports