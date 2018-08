കോഴിക്കോട്: ഇതുവരെ കാണാത്ത തരത്തിലുള്ള പേമാരിയുടെയും പ്രളയത്തിന്റെയും പിടിയിലാണ് കേരളം. പ്രളയക്കെടുതിയ്ക്കിടെ വൈദ്യുതി അപകടങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാതെ നോക്കാന്‍ ഏവരും പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാകാം മുന്‍കരുതലുകള്‍, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെ-കെ.എസ്.ഇ.ബി. സുരക്ഷാവിഭാഗം നല്‍കുന്ന നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളാണ് ചുവടെ.

* പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ട്രാന്‍സ്‌ഫോര്‍മറുകള്‍, പോസ്റ്റുകള്‍, വൈദ്യുത ലൈനുകള്‍ മറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഉപകരണങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയുടെ സമീപത്ത് പോകാതിരിക്കുക.

* ഇലക്ട്രിക് ലൈനുകളിലും ട്രാന്‍സ്‌ഫോര്‍മറുകളിലും മറ്റ് പ്രതിഷ്ഠാപനങ്ങളിലും അപകടകരമായതോ, അസാധാരണമായതോ ആയ എന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടാല്‍ അടുത്തുള്ള കെ.എസ്.ഇ.ബി. സെക്ഷന്‍ ഓഫീസില്‍ വിവരം അറിയിക്കണം.

1912 എന്ന ടോള്‍ ഫ്രീ നമ്പരിലും, 9496001912 എന്ന വാട്‌സ്ആപ്പ് നമ്പരിലും ഇത് അറിയിക്കാം.

* വൈദ്യുതി ലൈനുകളില്‍ മുട്ടി നില്‍ക്കുന്ന മരങ്ങളിലും ശിഖരങ്ങളിലും തൊട്ടാല്‍ അപകടസാധ്യതയുണ്ട്. അസ്വാഭാവികമായ എന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടാല്‍ ഉടന്‍ വൈദ്യുതി ബോര്‍ഡിനെ മേല്‍സൂചിപ്പിച്ച നമ്പറുകളില്‍ അറിയിക്കുക.

* പൊതുനിരത്തുകളിലും മറ്റും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിച്ച് മാത്രം നടക്കുക. ശിഖരങ്ങളും മരങ്ങളും വീണ് വൈദ്യുതികമ്പി പൊട്ടിവീണിരിക്കുവാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. ജലനിരപ്പ് ഉയരുകയും, വൈദ്യുതലൈനുകള്‍ താഴ്ന്ന് സുരക്ഷിതമായ അകലം ഇല്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളും ഉണ്ടാവാം. പരിചിതമല്ലാത്ത റൂട്ടുകളിലും റോഡിലും കൂടിയുള്ള യാത്ര കഴിവതും ഒഴിവാക്കുക.

* വെള്ളം കയറിയാല്‍ കെട്ടിടത്തിനകത്തും പുറത്തും നല്‍കിയിരിക്കുന്ന മുഴുവന്‍ താല്‍ക്കാലിക വൈദ്യുതികണക്ഷനുകളും വിച്ഛേദിക്കുക. കെട്ടിടത്തിന് പുറത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതും, വെള്ളം കയറിയതുമായ സ്ഥലങ്ങളിലെ മോട്ടോറുകള്‍, ലൈറ്റുകള്‍, മറ്റുപകരണങ്ങള്‍ എന്നിവയിലേക്കുള്ള വൈദ്യുതി ബന്ധം ഉടന്‍ തന്നെ വിച്ഛേദിക്കണം.

* ജനറേറ്ററുകള്‍, ഇന്‍വര്‍ട്ടറുകള്‍, യുപിഎസ് എന്നിവ അടിയന്തിര ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് മാത്രം പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുക. ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കുക.

* കെട്ടിടത്തിന്റെ താഴത്തെ നിലയിലെ തറനിരപ്പില്‍ വെള്ളം കയറുന്നതിനു മുന്‍പായി തന്നെ മെയിന്‍ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുക. വൈദ്യുതി ബോര്‍ഡിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് കണക്ഷന്‍ വിച്ഛേദിക്കുക.

* മൊബൈലും, ചാര്‍ജിംഗ് ലൈറ്റും ഉള്‍പ്പടെ അത്യാവശ്യത്തിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. കുറച്ചു ദിവസങ്ങള്‍ വൈദ്യുതി തടസ്സപ്പെടാനാണ് സാധ്യത.

* ഓര്‍ക്കുക, കുറച്ച് ദിവസങ്ങള്‍ വൈദ്യുതി ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് തുടര്‍ന്ന് ജീവിക്കാന്‍ സാധിക്കും. പക്ഷേ ഒരൊറ്റ അശ്രദ്ധ മതി, നമ്മുടെ ജീവന്‍ ആപത്തിലാകന്‍, സ്വയം കരുതിയിരിക്കുക.

content highlights: How to avoid electric shock during heavy rain and floods