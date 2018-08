തിരുവനന്തപുരം: മാതൃഭൂമിയുടെ കേരളത്തിന് ഒരു കൈത്താങ്ങ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പ്രളയബാധിതര്‍ക്ക് അവശ്യവസ്തുക്കള്‍ വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള ഹെലികോപ്ടറുകള്‍ പുറപ്പെട്ടു.

'റെഡി ടു ഈറ്റ്' വസ്തുക്കളായ റസ്‌ക്, ബിസ്‌ക്കറ്റ് തുടങ്ങിയവയും കുടിവെള്ളവും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള അവശ്യവസ്തുക്കള്‍ അടങ്ങിയ കിറ്റുകളാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇവ ഹെലികോപ്ടറുകളില്‍ പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളില്‍ ഡ്രോപ് ചെയ്യും.

തിരുവനന്തപുരം ശംഖുമുഖത്തുള്ള എയര്‍ പോര്‍ട്ട് ടെക്‌നിക്കല്‍ ഏരിയയില്‍നിന്നാണ് രണ്ട് ഹെലികോപ്ടറുകള്‍ പുറപ്പെട്ടത്. പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം ജില്ലകളിലെ പ്രളയബാധിതര്‍ക്കാണ് ഇത് എത്തിക്കുക.

content highlights: Helicopter containing necessary things as part of mathrubhumi keralathinu oru kaithang take off