പൈനാവ്: ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ചെറുതോണിക്ക് സമീപം മരിയാപുരം പഞ്ചായത്തില്‍ ഉരുള്‍പൊട്ടി നാലുപേര്‍ മരിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

ഉപ്പുതോട് - ചിറ്റടിക്കവല റൂട്ടില്‍ ഇടശ്ശേരിക്കുന്നേല്‍പ്പടി ജങ്ഷനില്‍ അയ്യപ്പന്‍കുന്നേല്‍ മാത്യു, ഭാര്യ രാജമ്മ, മകന്‍ വിശാല്‍, മകന്റെ സുഹൃത്ത് ടിന്റ് മാത്യു കാര്‍ക്കാംതൊട്ടില്‍ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.

സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മല മുഴുവനായി ഇവരുടെ വീടിന് മുകളിലേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു. സമീപവാസികളായ ദിവാകര്‍ ചരളയില്‍, അപ്പച്ചന്‍ അരിമറ്റത്തില്‍ എന്നിവരുടെ വീടുകളും പൂര്‍ണ്ണമായി തകര്‍ന്നു.

രണ്ട് മൃതദേഹങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും പുറത്തെടുക്കാന്‍ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇടുക്കി സി ഐ, തങ്കമണി എസ് ഐ എന്നിവര്‍ സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വഴി മോശമായതിനാല്‍ ഫയര്‍ഫോഴ്‌സിന് സംഭവസ്ഥലത്ത് എത്താനായിട്ടില്ല. ജെ സി ബി എത്തിയെങ്കിലും തിരച്ചില്‍ നടത്താനും സാധിച്ചിട്ടില്ല.

മേഖലയില്‍ വാര്‍ത്താവിനിമയ മാര്‍ഗങ്ങളും വൈദ്യുതി തടസ്സവുമുള്ളതിനാല്‍ കൃത്യമായ വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമല്ല.

ഉരുള്‍പൊട്ടി വീണ് കട്ടപ്പന വെള്ളയാംകുടി കെ എസ് ആര്‍ ടി സി ഡിപ്പോയുടെ ഒരു ഭാഗം തകര്‍ന്നു. ശനിയാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ ഒന്നേകാലോടെയാണ് ഉരുള്‍പൊട്ടലുണ്ടായത്.

ചെറിയ തോതില്‍ മണ്ണിടിച്ചില്‍ തുടങ്ങിയതിനാല്‍ സ്റ്റാന്‍ഡില്‍ നിന്നും ഭൂരിഭാഗവും ബസുകളും സമീപത്തെ തുറസായ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. ഇതൊടൊപ്പം ജിവനക്കാരെയും സുരക്ഷിത സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നതിനാല്‍ വന്‍ അപകടമാണ് ഒഴിവായത്.

കട്ടപ്പന വെള്ളയാംകുടി കെ എസ് ആര്‍ ടി സി ബസ് സ്റ്റാന്‍ഡിലുണ്ടായ

ഉരുള്‍പൊട്ടല്‍. ഫോട്ടോ: അസറുദ്ദീന്‍

