തിരുവനന്തപുരം: ഇടുക്കി അണക്കെട്ട് തുറക്കാന്‍ വൈകിയതില്‍ അധികൃതര്‍ക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമര്‍ശനവുമായി മുന്‍ ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ കെ സുരേഷ് കുമാര്‍. ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് സുരേഷ് കുമാറിന്റെ വിമര്‍ശനം.

സുരേഷ് കുമാറിന്റെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലേക്ക്....

ജൂലായ് 31ന് മാത്യു ടി തോമസ് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിച്ചന്‍ സിങ്കിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നതിനെ കുറിച്ചായിരുന്നുവോ? ഇടുക്കി അണക്കെട്ട് ഒരു വലിയ ജലസംഭരണിയാണ്. അറുപത് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററില്‍ അധികം ഉപരിതല വിസ്തീര്‍മുണ്ട്. മാത്രവുമല്ല 24 മണിക്കൂര്‍ മാത്രമാണ് ഒരു ദിവസത്തിലുള്ളത്. ഈ കോമാളികള്‍ക്കെതിരെ മനഃപൂര്‍വമല്ലാത്ത നരഹത്യയിലേക്കു നയിച്ച അശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഇന്ത്യന്‍ പീനല്‍ കോഡിലെ 304 എ വകുപ്പു പ്രകാരം കേസെടുക്കണം. ആകെയുള്ള നഷ്ടമായ 22000 കോടിരൂപ ഇവരില്‍നിന്ന് ഈടാക്കാന്‍ ഉത്തരവിടണം. നഷ്ടപ്പെട്ട ജീവനുകളെ കുറിച്ചോ?

ഇടുക്കിയിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നതിനെ കുറിച്ച് വാര്‍ത്തകള്‍ വന്നുതുടങ്ങിയ സമയത്ത് ട്രയല്‍ റണ്ണിന്റെ ആവശ്യം പോലുമില്ലെന്നായിരുന്നു ജലവിഭവ വകുപ്പു മന്ത്രിയായ മാത്യു ടി തോമസിന്റെ പ്രതികരണം.

