കൊച്ചി: കൊച്ചിയില്‍ മുടങ്ങിയിരുന്ന വിമാനസര്‍വീസ് നേവല്‍ ബേസില്‍ നിന്ന് തിങ്കളാഴ്ച പുനരാരംഭിച്ചു. എയര്‍ ഇന്ത്യയുടെ എയര്‍ ഇന്ത്യയുടെ ഉപകമ്പനിയായ അലയന്‍സ് എയറാണ് സര്‍വീസ് നടത്തുന്നത്. 20 വര്‍ഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഇവിടെനിന്ന് പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കായുള്ള വിമാന സര്‍വീസ് വീണ്ടും നടത്തുന്നത് എന്ന പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്. 1999 ജൂണ്‍ 10 നാണ് കൊച്ചി നാവിക താവളത്തിലെ വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിന്ന് ഇതിനുമുമ്പ് പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കായി വിമാന സര്‍വീസ് നടത്തിയത്

നെടുമ്പാശ്ശേരി അന്താരാഷ്ട്രവിമാനത്താവളം അടച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് കൊച്ചിയില്‍ നിന്നുള്ള വിമാനസര്‍വീസുകള്‍ മുടങ്ങിയിരുന്നു. 26 വരെ നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളം അടച്ചിടും.

നിലവില്‍ നാല് സര്‍വീസുകളാണ് നടത്തുന്നത്. 77 സീറ്റുകളുള്ള ചെറുയാത്രാവിമാനങ്ങളാണ് സര്‍വീസ് നടത്തുക. കോയമ്പത്തൂരിലേക്കും ബെംഗളൂരുവിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള സര്‍വീസാണ് എയര്‍ഇന്ത്യ നടത്തുന്നത്. ഇന്‍ഡിഗോയുടെ ട്രയല്‍ റണ്‍ ഇന്ന് നടക്കും. അതിനുശേഷം കൂടുതല്‍ വിമാനങ്ങള്‍ പറത്താനാവുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

രാവിലെ 7.25 ഓടെ ബെംഗളൂരുവില്‍ നിന്നുള്ള വിമാനം എത്തിച്ചേര്‍ന്നു. തിരിച്ച് ബെംഗളൂരുവിലേക്കുള്ള വിമാനം 8.30 ന് പുറപ്പെടും. വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് കോയമ്പത്തൂരില്‍ നിന്നുള്ള വിമാനം എത്തിച്ചേരും. ചൊവ്വാഴ്ച മുതല്‍ നാലു ഷെഡ്യൂളുകള്‍ ഉണ്ടാവും. കാലാവസ്ഥയും മറ്റു സ്ഥിതിഗതികളും വിലയിരുത്തിയ ശേഷം കൂടുതല്‍ സര്‍വീസുകള്‍ ആരംഭിക്കുമെന്ന് എയര്‍ ഇന്ത്യ അറിയിച്ചു. വിശദസുരക്ഷാപരിശോധനകള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് നേവല്‍ ബേസില്‍ നിന്ന് സര്‍വീസ് നടത്തുന്നത്. നാവിക ആസ്ഥാനമായതു കൊണ്ടു തന്നെ സുരക്ഷാപരിശോധനകള്‍ ശക്തമാണ്.

മന്ത്രിസഭയും നാവികസേനയും ചേര്‍ന്നെടുത്ത തീരുമാനമായിരുന്നു നേവല്‍ ബേസില്‍ നിന്ന് യാത്രാവിമാനങ്ങളുടെ സര്‍വീസാരംഭിക്കുക എന്നത്. ഇത് ജില്ലയിലെത്തി കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നിരവധിയാളുകള്‍ക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യും. ഓണ്‍ലൈനിലൂടെയാണ് ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ് നടത്തുന്നത്.

റദ്ദാക്കിയ വിമാനങ്ങളില്‍ ടിക്കറ്റെടുത്തവര്‍ക്ക് ടിക്കറ്റ് ക്യാന്‍സല്‍ ചെയ്ത് യാത്രാക്കൂലി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലൂടെ നല്‍കുമെന്ന് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

26 നു ശേഷമായിരിക്കും നെടുമ്പാശ്ശേരിയില്‍ നിന്ന് സര്‍വീസ് പുനരാരംഭിക്കുക.വിശദമായ പരിശോധനകള്‍ക്കും വിദഗ്ധനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ക്കും ശേഷമായിരിക്കും സര്‍വീസ് നടത്തുക. വിമാനത്താവളത്തിന്റെ സുരക്ഷിതത്വം പരിശോധിച്ച ശേഷമായിരിക്കും വിമാനങ്ങള്‍ ഇറങ്ങുകയും പുറപ്പെടുകയും ചെയ്യുക.

The @airindiain flight landed at INS Garuda will take off to Bangalore at 9:15am today. More destinations such as Coimbatore, Madurai are also in the pipeline. Other airlines are likely to join this effort too. All possible steps are being taken #KeralaFloods pic.twitter.com/VZsb8uzBFv