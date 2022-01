തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ രാഷ്ട്രീയം പലപ്പോഴും ചര്‍ച്ചാവിഷയമാകാറുണ്ട്. എന്നാല്‍, അത്തരം ക്ലീഷേ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍നിന്ന് മാറി ചിന്തിക്കുകയാണ് അമേരിക്കയിലെ വോട്ടര്‍മാര്‍. സമുദ്ര സംരക്ഷണ സംഘടനയായ ഓഷ്യാന അടുത്തിടെ നടത്തിയ സര്‍വേ പ്രകാരം 82 ശതമാനം വരുന്ന അമേരിക്കന്‍ വോട്ടര്‍മാരും ദേശീയ പാര്‍ക്കുകളില്‍ ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പാര്‍ട്ടിഭേദമന്യേ ഏവരും ഇത്തരം പ്ലാസ്റ്റിക്ക് നിരോധിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്ന് ഓഷ്യാന പ്ലാസ്റ്റിക്ക്‌സ് ക്യാമ്പയിന്‍ ഡയറക്ടര്‍ ക്രിസ്റ്റി ലെവിറ്റ് വാര്‍ത്താകുറിപ്പില്‍ അറിയിച്ചു.

2021 നവംബര്‍ അഞ്ചിനും ഒന്‍പതിനും ഇടയില്‍ നടന്ന സര്‍വേയില്‍ ആയിരത്തോളം പേരാണ് പങ്കെടുത്തത്. സര്‍വേകളില്‍ പങ്കെടുത്ത 76 ശതമാനം പേരും നാഷണല്‍ പാര്‍ക്കുകളില്‍ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ സാന്നിധ്യമില്ലെന്ന പ്രത്യാശയാണ് പങ്ക് വെച്ചത്. പരിസ്ഥിതി സംഘടനയായ ഓഷ്യാനയുടെ പുതിയ ക്യാമ്പയിന് അനുകൂലമാണ് സര്‍വേ ഫലങ്ങള്‍. പ്രകൃതിദത്തവും ചരിത്രപരവുമായ ഇടങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് നാഷണല്‍ പാര്‍ക്ക് സര്‍വീസ് (എന്‍.പി.എസ്.) രൂപീകരിച്ചത്.

നാഷണല്‍ പാര്‍ക്കുകള്‍ സംരക്ഷിത ഇടങ്ങളാകണമെങ്കില്‍ ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കുകള്‍ നിരോധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് ക്രിസ്റ്റി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. നൂറ്റാണ്ടുകളോളം നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയെ മലിനപ്പെടുത്താന്‍ ഇത്തരം പ്ലാസ്റ്റിക്കുകള്‍ക്ക് കഴിയും. നിലവില്‍ എന്‍.പി.എസ്. എന്ന സംഘടന പ്രതിവര്‍ഷം 70 ലക്ഷം പൗണ്ട് മാലിന്യങ്ങള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്ലാസ്റ്റിക്ക് മാലിന്യത്തിന്റെ ഒരു ഉറവിടമെങ്കിലും ഒഴിവാക്കുന്നത് പരിസ്ഥിതിക്കും പാര്‍ക്കുകള്‍ക്കും ഒരേ പോലെ ഗുണം ചെയ്യും. ലോകത്തിലെ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് മാലിന്യത്തിന്റെ ഒന്‍പത് ശതമാനം മാത്രമാണ് പുനരുപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത്.

