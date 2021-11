മെൽബൺ: ഗ്രേറ്റ് ബാരിയര്‍ റീഫിന്റെ 98 ശതമാനത്തെയും കോറല്‍ ബ്ലീച്ചിങ് ബാധിച്ചതായി പഠനങ്ങള്‍. 1998 മുതലുള്ള കണക്കാണിത്. വെറും രണ്ട് ശതമാനത്തില്‍ താഴെയുളളവ മാത്രമാണ് ബ്ലീച്ചിംഗിനെ അതിജീവിച്ചത്. പവിഴപ്പുറ്റുകള്‍ വെള്ളനിറം പ്രാപിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ബ്ലീച്ചിംഗ്. അവര്‍ക്ക് താങ്ങാവുന്നതിലപ്പുറം കടലില്‍ ചൂടേറുമ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. സമുദ്രജലത്തിന്റെ താപനിലയിലെ വര്‍ധന മൂലം കോറലുകള്‍ അവയുടെ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങളില്‍ താമസിക്കുന്ന സൂസാന്തില്ലകളെന്ന (zooxanthellae) ഭക്ഷണനിര്‍മാതാക്കളായ സൂക്ഷ്മജീവികളെ പുറന്തള്ളുന്നു. നിറം നഷ്ടപ്പെടുന്ന കോറലുകള്‍ വൈകാതെ മരണമടയുന്നു.

ഹരിത ഗൃഹ വാതക ഗമനം കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെ പവിഴപുറ്റുകളുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാം. ഗ്ലാസ്ഗൗവിലെ കാലാവസ്ഥാ ഉച്ചകോടിയില്‍ ലോകനേതാക്കള്‍ ഈ ഇക്കാര്യത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്നുള്ള ആവശ്യം ശക്തമാണ്. നിരവധിയാളുകളാണ് ഉപജീവനമാര്‍ഗത്തിനും മറ്റുമായി പവിഴപുറ്റുകളെ ആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്നത്.

ആഗോളതാപനത്തിന്റെ തുടര്‍ചലനങ്ങള്‍ പവിഴപുറ്റുകളില്‍ ആഘാതമേല്‍പ്പിക്കുന്നത് മൂലം ഗ്രേറ്റ് ബാരിയര്‍ റീഫിന്റെ ഭാവിയും അവതാളത്തിലായിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 30 വര്‍ഷത്തിനിടയില്‍ രണ്ട് ശതമാനത്തോളം വരുന്ന പവിഴപുറ്റുകൾ മാത്രമാണ് ബ്ലീച്ചിംഗില്‍ നിന്നു രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ജെയിംസ് കുക്ക് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി അടുത്തിടെ നടത്തിയ പഠനങ്ങള്‍ക്ക് അനുസൃതമായി ബ്ലീച്ചിംഗിലൂടെ കടന്നുപോയ പവിഴപുറ്റുകള്‍ എങ്ങനെ ചൂടിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഇതുവരെ ബ്ലീച്ചിങ്ങിന് വിധേയമാവാത്തവ ഇനി ബ്ലീച്ചിങ്ങിന് വിധേയമാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്നും പഠനത്തിൽ പറയുന്നു.

"1998 മുതല്‍ അഞ്ച് വലിയ ബ്ലീച്ചിംഗ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാണ് പ്രദേശത്ത് നടക്കപ്പെട്ടത്. രണ്ട് ശതമാനം മാത്രമാണ് ബ്ലീച്ചിംഗില്‍ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടതെങ്കിലും 2016 മുതല്‍ 80 ശതമാനത്തോളം പവിഴപ്പുറ്റുകൾ ഒരു തവണയെങ്കിലും ബ്ലീച്ചിംഗിന് വിധേയമായി", ജെയിംസ് കുക്ക് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ എ.ആര്‍.സി സെന്റര്‍ ഓഫ് എക്‌സലന്‍സ് ഫോര്‍ കോറല്‍ റിലീഫ് സ്റ്റഡീസ് പ്രൊഫസ്സറായ ടെറി ഹൂഗ്‌സ് പറഞ്ഞു.

പവിഴപുറ്റുകളുടെ തിരിച്ചുവരവിനെ കുറിച്ച് ആധികാരികമായ വിവരങ്ങള്‍ വേണമെങ്കില്‍ അവയുടെ ബ്ലീച്ചിംഗ് ചരിത്രം കൂടി പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെന്നും പഠനങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ബ്ലീച്ചിംഗിനു ശേഷം പെട്ടെന്ന് തിരികെ ജീവിതം വീണ്ടെടുക്കുന്ന പവിഴപ്പുറ്റുകൾക്ക് കടുത്ത ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയെ അതിജീവിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പ്രൊഫസ്സര്‍ ഹൂഗ്‌സ് പറയുന്നു. ഈ പ്രതിഭാസത്തെ കാട്ടുതീക്ക് ശേഷം മുളച്ചുവരുന്ന പുല്ലുകളുമായാണ് ഇദ്ദേഹം താരതമ്യം ചെയ്തത്.

'കാട്ടു തീക്ക് ശേഷം ആദ്യം തിരിച്ചുവരുന്നത് തീ എളുപ്പം പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പുല്ലുകളാണ്. ഇത് തീയോട് പ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ള വനത്തില്‍ നിന്നും പ്രദേശത്തെ തീപിടിത്ത സാധ്യതയുള്ള പുല്‍മേട്ടാക്കി മാറ്റും' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ബ്ലീച്ച് ചെയ്യപ്പെട്ട പവിഴപുറ്റുകളുടെ പ്രത്യുത്പ്പാദനശേഷിയെയും രൂക്ഷമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2016 നും 2020 നും ഇടയില്‍ ലാര്‍വ വിതരണത്തില്‍ 71 ശതമാനത്തോളം ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയെന്ന് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഓഫ് ക്വീന്‍സ് ലാന്‍ഡിന്റെ വെള്ളിയാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. പവിഴ പുറ്റുകളെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാമെന്ന പഠനങ്ങള്‍ നടക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ ഹരിതഗൃഹ വാതക ഗമനം കുറയ്ക്കുന്നതിനും പവിഴപ്പുറ്റുകളുടെ ലാര്‍വ വിതരണം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും കൂടുതല്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ അനിവാര്യമാണെന്നും ഗവേഷകയായ മാന്‍ഡി ചിയുങ് പറയുന്നു.

പവിഴപുറ്റുകള്‍ നശിക്കുകയും അതേസമയം ലാര്‍വകള്‍ ഇല്ലാതെ വരികയും ചെയ്താല്‍ ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങളില്‍ വീണ്ടെടുപ്പ് സാധ്യമാകുകയില്ലെന്നും അവര്‍ നിരീക്ഷിച്ചു. ഓസ്‌ട്രേലിയ ഇന്‍സ്റ്റിട്ട്യൂട്ട് ഓഫ് മറൈന്‍ സയന്‍സ് റിസര്‍ച്ച് പ്രോഗ്രാം ഡയറക്ടര്‍ ബ്രിട്ടയുടെ പ്രവചനപ്രകാരം പവിഴപുറ്റുകള്‍ ഭാവിയില്‍ എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്നത് പ്രവചനാനതീതമാണ്. ബ്ലീച്ചിങ് പ്രവര്‍ത്തം അവയെ അടിമുടി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍ കുറയ്ക്കുകയും ശക്തമായ സമുദ്ര സംരക്ഷണത്തെയും പ്രോല്‍സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ പവിഴപുറ്റുകള്‍ നിലനില്‍ക്കുമെന്ന പ്രത്യാശയും അവര്‍ പങ്ക് വെച്ചു.

ഹരിത ഗൃഹ വാതകം കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെ പവിഴപുറ്റുകള്‍ നിലനിര്‍ത്താന്‍ സാധിക്കും. 1.5 ഡിഗ്രിയില്‍ അവയ്ക്ക് കാര്യമായി ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. എന്നാല്‍ രണ്ട് ഡിഗ്രിയെന്നത് അല്‍പ്പം കൂടുതലാണ്. മൂന്ന് മുതല്‍ നാല് വരെ ഡിഗ്രിയില്‍ പവിഴപ്പുറ്റുകൾ പൂര്‍ണമായും നശിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പഠനങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

Content Highlights: two percentage of great barrier reef still unbleached, in balance due to global warming