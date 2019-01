സിഡ്‌നി: ഓസ്‌ട്രേലിയയില്‍ ശുദ്ധജല മത്സ്യങ്ങള്‍ വന്‍തോതില്‍ ചത്തുപൊങ്ങുന്നു. ഡാര്‍ലിങ് നദിയിലാണ് ആശങ്കയുയര്‍ത്തുന്ന സംഭവം. ഓസ്‌ട്രേലിയിലെ തെക്കുകിഴക്കന്‍ ടൗണായ മെനിന്‍ഡിക്ക് സമീപമാണ് ആയിരക്കണക്കിന് മത്സ്യങ്ങള്‍ മത്സ്യങ്ങള്‍ കൂട്ടത്തോടെ ചത്തുപൊങ്ങിയത്. മത്സ്യങ്ങള്‍ ചത്തുപൊങ്ങുന്നത് തുടര്‍ന്നേക്കാമെന്നാണ് അധികൃതര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

ചൂടു കൂടുന്നതും മഴ പെയ്യാതിരിക്കുന്നതും മൂലം ഇനിയും മത്സ്യങ്ങള്‍ ചത്തുപൊങ്ങിയേക്കാമെന്നാണ് അധികൃതര്‍ പറയുന്നത്. മത്സ്യങ്ങള്‍ ചത്തുപൊങ്ങുന്നതിന് കാരണമായി അധികൃതര്‍ വരള്‍ച്ചയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍ നദിയിലെ മലിനീകരണത്തെയാണ് പരിസ്ഥിതി പ്രവര്‍ത്തകരും പ്രദേശവാസികളും കരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.

ആഴ്ചകള്‍ക്ക് മുമ്പ് ഇതേസംഭവം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. നദിയില്‍ വിഷകരമായ ആല്‍ഗകള്‍ വന്‍തോതില്‍ വളര്‍ന്നിട്ടുണ്ടാകാമെന്നാണ് മറ്റൊരു നിരീക്ഷണം.

നദിയിലെ വെള്ളത്തില്‍ ഓക്‌സിജന്റെ അളവ് അപകടകരമായി കുറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. മഴപെയ്ത് കൂടുതല്‍ വെള്ളം നദിയിലേക്ക് എത്തിയെങ്കില്‍ മാത്രമേ ഈ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാന്‍ സാധിക്കൂ എന്ന് അധികൃതര്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു.

ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ കിഴക്കന്‍ പ്രദേശങ്ങള്‍ തീവ്രമായ വരള്‍ച്ചയെ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനിടെ ഉണ്ടായ ഉഷ്ണതരംഗം സ്ഥിതി കൂടുതല്‍ വഷളാക്കി.

