പെരിയ: ഒരു ദേശത്തിന്റെ ആവാസവ്യവസ്ഥയെ പിടിച്ചുനിര്‍ത്തുന്നതില്‍ അവിടത്തെ തണ്ണീര്‍ത്തടങ്ങള്‍ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഓരോ നാട്ടിലെയും തണ്ണീര്‍ത്തടങ്ങളുടെ ജൈവവൈവിധ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പണ്ടുമുതലേ പഠനങ്ങള്‍ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കാസര്‍കോട്ട് സമഗ്രമായ പഠനങ്ങള്‍ വളരെ കുറവായിരുന്നു. ഇതിന് പരിഹാരമെന്നോണം ദീര്‍ഘകാല പഠനവുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ജില്ലയിലെ സാമൂഹിക വനവത്കരണ വിഭാഗം. ആദ്യപടിയെന്നോണം ജില്ലയിലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത എട്ട് തണ്ണീര്‍ത്തടങ്ങളിലെ പക്ഷിനിരീക്ഷണമാണ് നടത്തുന്നത്. പഠനം ആരംഭിച്ച് ഒരുവര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ തണ്ണീര്‍ത്തടങ്ങളില്‍ വ്യത്യസ്തരായ ദേശാടനപ്പക്ഷികളെയും അപൂര്‍വമായ സ്വദേശി പക്ഷികളെയും കണ്ടെത്താന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

മൂന്നുവര്‍ഷ കാലയളവിലേക്ക് ആരംഭിച്ച പഠനപദ്ധതി കോവിഡ് കാരണം മുടങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. ഈ പഠനം വീണ്ടും ആരംഭിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് അധികൃതര്‍. സാമൂഹിക വനവത്കരണ വിഭാഗം അസി. കണ്‍സര്‍വേറ്റര്‍ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് പി. ബിജുവിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ പക്ഷിനിരീക്ഷകരുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് പഠനം നടത്തിയത്.

ജില്ലയിലെ കുമ്പള-ഷിറിയ അഴിമുഖം, പുതിയകോട്ട-കല്ലുംചിറ ചതുപ്പുനിലങ്ങള്‍, അരീക്കാംപുഴ, കണ്ണങ്കൈ നെല്‍വയല്‍, കുണിയന്‍-എടാട്ടുമ്മല്‍ വയല്‍, ചെറുവത്തൂര്‍-മുണ്ടക്കാനം വയല്‍, ചെമ്മട്ടംവയല്‍, കാരാട്ടുവയല്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പഠനം നടക്കുന്നത്.

ഒരുവര്‍ഷത്തെ പഠനത്തില്‍തന്നെ വിദേശികളും സ്വദേശികളുമായ 12 ഇനം പരുന്ത് വര്‍ഗത്തില്‍പ്പെട്ട പക്ഷികളെ ഇവിടങ്ങളിലെ തണ്ണീര്‍ത്തടങ്ങളില്‍ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കരിതപ്പി, മേട്തപ്പി, വലിയപുള്ളിപ്പരുന്ത്, വെള്ളക്കറുപ്പന്‍പ്പരുന്ത്, കായല്‍പ്പുള്ള് എന്നിവയാണ് അതില്‍ ദേശാടകരായിട്ടുള്ള പക്ഷികള്‍. നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ കണ്ടുവരുന്ന പ്രാപ്പിടിയന്‍, തേന്‍കൊതിച്ചിപ്പരുന്ത്, ചക്കിപ്പരുന്ത്, വെള്ളിയെറിയന്‍, വെള്ളവയറന്‍ കടല്‍പ്പരുന്ത്, ചുട്ടിപ്പരുന്ത്, കൃഷ്ണപ്പരുന്ത് എന്നിവയാണ് ബാക്കി ഉള്ളവ. ഇതില്‍ അപൂര്‍വമായി മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന വെള്ളവയറന്‍ കടല്‍പ്പരുന്തിന്റെ കൂട് കുമ്പള-ഷിറിയ അഴിമുഖത്തിനടുത്ത് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

കോരിച്ചുണ്ടന്‍ എരണ്ട, ഗാഡ്വാള്‍ എരണ്ട, ചാരത്തലയന്‍ തിത്തിരി, പുള്ളി ചോരക്കാലി, ചെങ്കൊക്കന്‍ ആള, കടല്‍ മണ്ണാത്തി, വലിയ കടല്‍ക്കാക്ക, നോര്‍ത്തേണ്‍ റൈ നെക്ക്, മഞ്ഞവരിയന്‍ പ്രാവ്, കുങ്കുമക്കുരുവി, മരുപ്പക്ഷി എന്നിവയാണ് തണ്ണീര്‍ത്തടങ്ങളില്‍ കണ്ടെത്തിയ പ്രധാന ദേശാടനപ്പക്ഷികള്‍. തിരഞ്ഞെടുത്ത എട്ട് തണ്ണീര്‍ത്തടങ്ങളില്‍ ചെമ്മട്ടംവയല്‍, കണ്ണങ്കൈവയല്‍, കുമ്പള-ഷിറിയ അഴിമുഖം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് കൂടുതല്‍ വ്യത്യസ്തമായ പക്ഷികളെ കണ്ടെത്തിയത്.

