ലുവാണ്ട(അംഗോള): അംഗോള ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ആഫ്രിക്കന്‍ രാജ്യങ്ങളില്‍ പടരുന്ന കാട്ടുതീ ആമസോണ്‍ കാടുകളിലേതിനെക്കാള്‍ തീവ്രവാണെന്ന് അംഗോളയിലെ ഇന്ത്യന്‍ സ്ഥാനപതി ശ്രീകുമാര്‍ മേനോന്‍. തീയണയ്ക്കാനായി അംഗോള സര്‍ക്കാര്‍ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ സഹായം തേടിയിട്ടുണ്ടെന്നും കോംഗോയുമായി അതിര്‍ത്തി പങ്കിടുന്ന സാവന്നാഹ് മേഖലയിലാണ് തീ പടരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിനോട് പ്രതികരിച്ചു.

തീ അണയ്ക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് അംഗോള സര്‍ക്കാര്‍ അറിയിച്ചതെന്നും കോംഗോയിലും സ്ഥിതിഗതികള്‍ രൂക്ഷമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കൃഷിക്കായി ഭൂമി ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഗ്രാമീണര്‍ കാടുകള്‍ക്ക് തീയിടുന്നതാണ് കാട്ടുതീയ്ക്ക് കാരണമെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

60 ദശലക്ഷം ഹെക്ടറുകളായി പരന്നുകിടക്കുന്ന വനപ്രദേശമാണ് പടിഞ്ഞാറന്‍ ആഫ്രിക്കന്‍ രാജ്യമായ അംഗോളയിലുള്ളത്. ആഫ്രിക്കയിലെ മറ്റുരാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വനനശീകരണം ഏറ്റവും കുറവും ഇവിടെയാണ്. ഒരുവര്‍ഷം 8.2 ശതമാനം വനം അംഗോളയില്‍ നശീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്.

ആഫ്രിക്കന്‍ രാജ്യങ്ങളിലുടനീളം സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് പാലക്കാട് സ്വദേശിയായ ശ്രീകുമാര്‍ മേനോന്‍. മുതിര്‍ന്ന ഐ.എഫ്.എസ്. ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അദ്ദേഹം തെക്കന്‍ സുഡാനിലെ ഇന്ത്യന്‍ സ്ഥാനപതിയായും നെതര്‍ലന്‍ഡ്‌സ്, ഇറാന്‍, ചെക്കോസ്ലോവാക്യ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ദൗത്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും പ്രവര്‍ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

