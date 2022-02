അറ്റഫോന: കരയെ അപ്പാടെ വിഴുങ്ങുന്ന കടല്‍. അത്തരമൊരു സംഭവത്തിന്റെ കഥയാണ് ബ്രസീലിന് പറയാനുള്ളത്. ധാരാളം വര്‍ഷങ്ങളായി പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്‌നങ്ങളുടെ പിടിയിലാണ് ബ്രസീലിലെ അറ്റഫോന എന്ന നഗരം. വടക്കന്‍ റിയോ ഡി ജനൈറോയിലാണ് ആറായിരത്തോളം ആളുകള്‍ കഴിയുന്ന നഗരമുള്ളത്. പ്രദേശം വന്‍തോതിലാണ് മണ്ണൊലിപ്പിനാണ് വിധേയമാകുന്നത്. എല്ലാവര്‍ഷവും ശരാശരി ഒന്‍പത് അടിയോളം ഇവിടെ കടലെടുക്കുകയാണ്. 2008 നും 2009 നുമിടയില്‍ ഇത് 27 അടിയോളമായി ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. കടല്‍തീരത്തുള്ള മണ്ണൊലിപ്പ് പ്രളയം പോലെയുള്ള പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളിലേക്ക് വഴി വെയ്ക്കാൻ സാധ്യതയേറെയാണ്.

അറ്റ്‌ലാന്റിക് സമുദ്രമാണ് അറ്റഫോനയെ വിഴുങ്ങുന്നത്. വര്‍ധിച്ചു വരുന്ന സമുദ്ര നിരപ്പാണ് ഇതിന് കാരണം. ഇതുവരെ 500 ഓളം വീടുകളാണ് കടലെടുത്തത്. നഗരത്തിലെ 14 ബ്ലോക്കുകള്‍ പൂര്‍ണമായും വെള്ളത്തിനടിയിലാണ്. 60 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പാണ് പ്രദേശത്ത് മണ്ണൊലിപ്പ് ആദ്യമായി അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഇത് സമുദ്ര നിരപ്പുയരാന്‍ കാരണമാകുന്നു. 1960 മുതല്‍ രണ്ടായിരത്തോളം പേര്‍ അഭയാര്‍ത്ഥികളാകാനും ഇത്തരം പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കാരണമായി.

കടല്‍ തീരത്തെ പ്രസിദ്ധമായ വിളക്കുമാടം പോലും കടലെടുത്തു. 1970 മുതലാണ് പ്രദേശത്തിലെ മണ്ണൊലിപ്പിന്റെയും കര കടലെടുക്കുന്നതിന്റെയും കാരണങ്ങള്‍ ഗവേഷകര്‍ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം ആരംഭിക്കുന്നത്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മുതല്‍ പ്രാദേശിക സംഭവ വികാസങ്ങള്‍ വരെ ഇത്തരം പ്രതിഭാസത്തിന് പിന്നിലെ കാരണങ്ങളാണ്.

2050 ഓടെ ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളുടെ ബഹിര്‍ഗമനം തടഞ്ഞാല്‍പ്പോലും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 20 കോടിയോളം ജനങ്ങള്‍ സമുദ്ര നിരപ്പുയരുന്നത് മൂലമുള്ള പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതങ്ങള്‍ക്ക് വിധേയമാകാന്‍ സാധ്യതയെറെയാണ്. മഞ്ഞുപാളികളുടെ വന്‍തോതിലുള്ള ഉരുകലും മറ്റ് കാരണങ്ങളും 2100 ഓടെ 48 കോടി ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുമെന്നാണ് നിഗമനം. നേച്ചര്‍ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍സ് എന്ന ജേണലിലെ റിപ്പോര്‍ട്ടിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കര കടലെടുക്കുന്നത് മൂലം പ്രദേശവാസികള്‍ പലരും വീട് ഉപേക്ഷിച്ചു പോവുക പതിവായിരിക്കുകയാണ്.

