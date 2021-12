ന്യൂയോര്‍ക്ക്: ശാന്തസമുദ്രത്തിന്റെ കുപ്പത്തൊട്ടിയെന്നറിയപ്പെടുന്ന 'ഗ്രേറ്റ് പസിഫിക് ഗാര്‍ബേജ് പാച്ചി'ലെ പ്ലാസ്റ്റിക് കൂമ്പാരങ്ങള്‍ കടല്‍ജീവികള്‍ ആവാസവ്യവസ്ഥയാക്കുന്നുവെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. കാലിഫോര്‍ണിയ, ഹവായി തീരങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് ഏകദേശം ടെക്‌സസിന്റെ രണ്ടിരട്ടിയോളം വലുപ്പത്തിലാണ് മാലിന്യം അടിഞ്ഞുകിടക്കുന്നത്. സമുദ്രപ്രവാഹങ്ങള്‍ ഇവിടേക്ക് ടണ്‍കണക്കിന് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം കൊണ്ടുവന്നതിനൊരു പ്രധാന കാരണമാണ്. മറ്റൊരു ഘടകം 2011 ല്‍ ജപ്പാനിലുണ്ടായ സുനാമിയാണ്. സുനാമിയുടെ പരിണിത ഫലമായി നൂറ് കണക്കിന് ജപ്പാനീസ് സമുദ്രജീവികളാണ് നോര്‍ത്ത് അമേരിക്കന്‍ പസഫികിലും ഹവ്വായിയന്‍ ദ്വീപിലുമായി എത്തപ്പെട്ടത്.

ഒഴുകിനടക്കുന്ന 90 ശതമാനം പ്ലാസ്റ്റിക് അവശിഷ്ടങ്ങളിലും അനിമോണ്‍, ചെറിയ കടല്‍ക്കീടങ്ങള്‍, ബര്‍ണാക്കിള്‍, ചെമ്മീന്‍, കക്ക, ഞണ്ട് തുടങ്ങിയ സസ്യങ്ങളും ജന്തുക്കളും ജീവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഗവേഷകസംഘം കണ്ടെത്തി. പ്ലാസ്റ്റിക്കില്‍തന്നെ ഇവ വംശവര്‍ധനയും നടത്തുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള 40 ജീവിവര്‍ഗങ്ങളെ സംഘം വിശദമായി പരിശോധിച്ചു. കടലില്‍ കാണപ്പെടുന്ന പ്രകൃതിദത്തമായ അവശിഷ്ടങ്ങളെക്കാള്‍ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം നശിക്കാതെ നിലനില്‍ക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കടല്‍ജീവികള്‍ പ്ലാസ്റ്റിക്കില്‍ കൂടുതല്‍ സുസ്ഥിരമായ ആവാസവ്യവസ്ഥയുണ്ടാക്കുകയാണെന്ന് ഗവേഷണത്തിന് നേതൃത്വംനല്‍കുന്ന ഡോ. ലിന്‍സി ഹാറം പറഞ്ഞു.

കണ്ടെത്തിയ പ്ലാസ്റ്റികുകളില്‍ ഭൂരിഭാഗത്തിലും സമുദ്രജീവികള്‍ നിലയുറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു | Photo-SMITHSONIAN

സ്വാഭാവിക ആവാസവ്യവസ്ഥയില്‍നിന്ന് മൈലുകള്‍ അകലെയുള്ള മാലിന്യക്കൂമ്പാരത്തിലേക്ക് പല ജീവികളുമെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാല്‍ ഒഴുകുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം അധിനിവേശസ്വഭാവമുള്ള കടല്‍ജീവികളെ ഒരിടത്തുനിന്ന് മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുമോയെന്ന ആശങ്കയും സംഘം പങ്കുവെക്കുന്നു. നേച്ചര്‍ കമ്യൂണിക്കേഷന്‍സ് ജേണലിലാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.

കണ്ടെത്തിയ പ്ലാസ്റ്റികുകളില്‍ ഭൂരിഭാഗത്തിലും സമുദ്രജീവികള്‍ നിലയുറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ലോകത്താകെ പ്ലാസ്റ്റിക് കുന്നുകൂടുന്ന അഞ്ചുസമുദ്രപ്രദേശങ്ങളാണുള്ളത്. അതിലേറ്റവും കൂടുതല്‍ പ്ലാസ്റ്റികുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് ഗ്രേറ്റ് പസിഫിക് ഗാര്‍ബേജ് പാച്ച്. ഏകദേശം 6,10,000 സ്‌ക്വയര്‍ മൈല്‍ വിസ്തൃതിയില്‍ 79,000 ടണ്‍ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളാണ് പ്രദേശത്ത് ഒഴുകി നടക്കുന്നത്. കണ്ടെത്തിയ പ്ലാസ്റ്റികുകളില്‍ ഭൂരിഭാഗവും നഗ്നനേത്രങ്ങളാൽ കാണാന്‍ കഴിയാത്ത മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റികുകളായിരുന്നു. ഉപേക്ഷിച്ച മീന്‍ വലകളടക്കം പല സാധനങ്ങളും 2011 ല്‍ ജപ്പാനിലുണ്ടായ സുനാമിക്ക് ശേഷം പ്രദേശത്ത് അടിഞ്ഞവയാണ്. സുനാമിക്ക് ശേഷം പല അവശിഷ്ടങ്ങളും പസഫിക് സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഏത്തപ്പെട്ടു. സമുദ്രങ്ങളില്‍ 2050 ഓടെ 25,000 മില്ല്യണ്‍ ടണ്‍ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമെന്ന് മുമ്പ് നടത്തിയ പഠനങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. ഇത് ശരി വെയ്ക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോള്‍ പുറത്ത് വരുന്ന കണക്കുകള്‍.

Content Highlights: sea creatures adopt plastics as their habitat in ocean according to a study