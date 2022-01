നോം പെന്‍ (കംബോഡിയ): എലി പൊതുവേ ഉപദ്രവകാരികളായിട്ടാണല്ലോ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. എന്നാല്‍ കംബോഡിയയില്‍ നിന്നുള്ള മഗാവ എന്ന പേരുള്ള എലിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. തന്നെക്കാള്‍ എത്രയോ വലിയ അനേകായിരം മനുഷ്യരുടെ ജീവന്‍രക്ഷിച്ച മഗാവ ഒടുവില്‍ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി. അഞ്ചുവര്‍ഷത്തെ സൈനിക സേവനത്തിനിടെ നൂറിലേറെ കുഴിബോംബുകളാണ് മഗാവ മണത്തു കണ്ടെത്തിയത്.

കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലായി മഗാവയുടെ ആരോഗ്യനില മോശമായിരുന്നു. എട്ടു വയസ്സായിരുന്നു അവന്.

1.2 കിലോഗ്രാം ഭാരവും 70 സെന്റീമീറ്റര്‍ നീളവുമാണ് ജയന്റ് പൗച്ച്ഡ് റാറ്റ് ഇനത്തില്‍ പെട്ട മഗാവയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നത്. ടാന്‍സാനിയയിലാണ് ജനനം. ബെല്‍ജിയം ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനയായ എ.പി.ഒ.പി.ഒ. 2016-ലാണ് അതിന് വിദഗ്ധപരിശീലനം നല്‍കിയത്. ഒരു വര്‍ഷം നീണ്ട പരിശീലനത്തിനുശേഷം മഗാവ സൈന്യത്തോടൊപ്പം ചേര്‍ന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. അവന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണപദാര്‍ഥങ്ങള്‍ സമ്മാനമായി നല്‍കിയായിരുന്നു പരിശീലനം.

A #rat named #Magawa.



Magawa sadly died during retirement at the age of eight.



But not after he sniffed out dozens of #landmines over the course of his career in #Cambodia. He is believed to have saved lives and has been widely lauded as a #hero.https://t.co/MJJpJqXJyC