പസഫിക് സമുദ്രത്തില്‍ അടുത്തിടെ പ്രത്യക്ഷമായ ലാവാ പാളിക്ക് സമുദ്രത്തിലെ ആവാസവ്യവസ്ഥയെ സംരക്ഷിക്കാന്‍ സാധിക്കുമെന്ന് നിഗമനം. ജലാന്തര്‍ഭാഗത്തെ അഗ്നിപര്‍വതസ്‌ഫോടന ഫലമായുള്ള ലാവാശിഷ്ടങ്ങളില്‍ നിന്നുണ്ടായ ഈ പാളിയ്ക്ക് ശാന്തസമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജൈവവൈവിധ്യഘടനയായ ഗ്രേറ്റ് ബാരിയര്‍ റീഫിനെ അപചയത്തില്‍ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാന്‍ സഹായിക്കാനാവുമെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം.

ക്ലോറിനേഷന്‍ മൂലം ഗ്രേറ്റ് ബാരിയര്‍ റീഫിലെ സൂക്ഷ്മജീവികളുള്‍പ്പെടെയുള്ള ജൈവവ്യവസ്ഥ നാശോന്മുഖമായിരിക്കുകയാണെന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ മുന്നറിയിപ്പ് നിലവിലിരിക്കെ ഇത്തരമൊരു പ്രതിഭാസം പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വക നല്‍കുന്നു. ആഗോള മലിനീകരണത്തെ തുടര്‍ന്ന് സമുദ്രജലത്തിലെ അമ്ലത വര്‍ധിച്ചത് സമുദ്രജീവികള്‍ക്ക് ഭീഷണിയായിത്തീര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. പവിഴപ്പുറ്റുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ജൈവ ആവാസവ്യവസ്ഥയായ ഗ്രേറ്റ് ബാരിയര്‍ റീഫിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള മാര്‍ഗങ്ങള്‍ ശാസ്ത്രലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്ന മേഖലയാണ്.

ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ വടക്കു കിഴക്കായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന, പവിഴപ്പുറ്റുകളും മറ്റു ജീവികളും ചേര്‍ന്ന് രൂപീകരിച്ച ഗ്രേറ്റ് ബാരിയര്‍ റീഫ് ബഹിരാകാശത്ത് നിന്ന് വരെ നഗ്നനേത്രങ്ങളാല്‍ വീക്ഷിക്കാന്‍ കഴിയും. ഏകദേശം 3000 കിലോമീറ്ററാണ് ഇതിന്റെ പരപ്പ്. അമ്ലവര്‍ധനവും കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനവും കാരണം ഇതിന്റെ പകുതിയിലധികം പവിഴപ്പുറ്റുകള്‍ നശിച്ചതായി കണക്കാക്കുന്നു. പസഫിക് സമുദ്രത്തില്‍ കാണപ്പെട്ട പുതിയ ലാവാപാളിയ്ക്ക് സമുദ്രജലത്തിലെ അമ്ലത കുറയ്ക്കാനും ഗ്രേറ്റ് ബാരിയര്‍ റീഫിന്റെ നിലനില്‍പിനെ സഹായിക്കാനുമാവും എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.

A raft of rock, the size of 20,000 football fields is floating towards Queensland. The pumice was created when an underwater volcano erupted off Tonga. Scientists say it'll bring millions of new coral to the Great Barrier Reef. @ErinEdwards7 @QUT #7NEWS pic.twitter.com/W7pKdowYw2