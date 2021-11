ന്യൂഡല്‍ഹി : മലിനീകരണത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഡല്‍ഹിയിലെ കാളിന്ദി കുഞ്ജിനടുത്തുള്ള യമുനാനദിയില്‍ വിഷപ്പത രൂപപ്പെട്ടു. യമുനാനദിയുടെ പലഭാഗങ്ങളും വിഷപ്പതയില്‍ മൂടപ്പെട്ട് കിടക്കുകയായിരുന്നു. ചാട്ട്പൂജയ്ക്ക് പങ്കെടുക്കാനായി നിരവധി ഭക്തരാണ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേര്‍ന്നത്.

നദിയിലെ ഉയര്‍ന്ന അമോണിയ തോതും ഫോസ്‌ഫേറ്റ് അംശവുമാണ് വിഷപത രൂപപ്പെടാനുള്ള പ്രധാന കാരണം. വ്യാവസായിക മാലിന്യം നദിയിലേക്ക് പുറന്തള്ളിയതാണ് അമോണിയുടെ തോതും ഫോസ്‌ഫേറ്റിന്റെ അംശവും നദിയില്‍ ഉയരാനുള്ള പ്രധാന കാരണം.

നദിയിലെ മലിനീകരണത്തിന്റെ സൂചകമായ അമോണിയയുടെ അംശം ശനിയാഴ്ചയും ഞായറാഴ്ചയും 2.2 പി.പി.എമായിരുന്നു (പാര്‍ട്ട്‌സ് പെര്‍ മില്ല്യണ്‍). വായു, ജലം, മറ്റ് ദ്രാവകങ്ങള്‍ എന്നിവയിലെ മലിനീകരണത്തിന്റെ സാന്ദ്രത മനസ്സിലാക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന അളവാണ് പാര്‍ട്‌സ് പെര്‍ മില്ല്യണ്‍.

നാല് ദിവസം നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്ന ചാട്ട്പൂജയില്‍ പ്രധാനമായും സൂര്യഭഗവാനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. ബീഹാര്‍, ജാര്‍ഖണ്ഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലുള്ളവരാണ് പൂജയില്‍ പ്രധാനമായും പങ്ക് കൊള്ളുന്നത്. ആരാധനവേളയില്‍ ഭക്തര്‍ പുണ്യനദിയില്‍ മുങ്ങികുളിക്കും.

