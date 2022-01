ചാവക്കാട്: ഏതാനും വര്‍ഷം മുമ്പു വരെ മയിലിനെ കാണാന്‍ തീരവാസികള്‍ക്ക് കാഴ്ചബംഗ്ലാവില്‍ പോകണമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ കടലോരമേഖലയിലെ വീട്ടുമുറ്റങ്ങളില്‍ പോലും ഇവയെ ഇപ്പോള്‍ കാണാം. ചേറ്റുവ, കടപ്പുറം, മന്ദലാംകുന്ന് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കൂടുതല്‍. ആണ്‍മയിലുകള്‍ക്ക് ശരാശരി നാല് മുതല്‍ ആറ് കിലോഗ്രാം വരെ ഭാരമുണ്ടാകും. പെണ്‍മയിലുകള്‍ക്ക് നാല് കിലോയില്‍ കൂടുതല്‍ കാണാറില്ല.

തീരദേശത്തെ ആള്‍ത്തിരക്കില്ലാത്ത കുറ്റിക്കാടുകളിലും പറമ്പുകളിലും സ്വന്തമായി ആവാസവ്യവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്ന മയിലുകള്‍ മുട്ടയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിരിയിച്ചിറക്കുകയാണ്.

ആളൊഴിഞ്ഞ വീടുകളുടെ ടെറസിലും മറ്റും മയിലുകള്‍ മുട്ടയിടുന്നതും പതിവായി. മയിലുകള്‍ക്ക് അനുയോജ്യമായ വരണ്ട കാലാവസ്ഥയിലേക്ക് കേരളം മാറുന്നതാണ് കാരണമെന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ പറയുന്നത്. മയിലിനെ കൊന്നാലോ വേട്ടയാടിയാലോ ഏഴുവര്‍ഷം വരെ തടവും പിഴയും കിട്ടുമെന്നതുകൊണ്ട് കൃഷി നശിപ്പിച്ചാല്‍ പോലും ഇവയെ ഉപദ്രവിക്കാന്‍ ആളുകള്‍ക്ക് പേടിയാണ്.

