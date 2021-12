കേപ് ടൗണ്‍: പടിഞ്ഞാറന്‍ ഇന്ത്യന്‍ മഹാസമുദ്രത്തിലെ പവിഴപ്പുറ്റുകള്‍ അടുത്ത 50 വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ നാശം നേരിടുമെന്ന് പഠനങ്ങള്‍. ആഗോള താപനവും മത്സ്യസമ്പത്തിലെ കുറവും പവിഴപ്പുറ്റുകളുടെ നാശത്തിന് കാരണമാകുന്നുവെന്ന് ജേണല്‍ നാച്വര്‍ സസ്റ്റെയിനബിലിറ്റി നടത്തിയ പഠനങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സെയ്ചില്ലസ് മുതല്‍ ഡെലാഗോവ വരെയുള്ള പ്രദേശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പവിഴപുറ്റുകള്‍ 2070 ഓടെ നാശം നേരിടും. ഇത് ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങളില്‍ വ്യതിയാനങ്ങള്‍ വരുത്തുക മാത്രമല്ല, ആയിരക്കണക്കിനാളുകളുടെ ഉപജീവനമാര്‍ഗം കൂടി നിശ്ചലമാക്കും.

പവിഴപുറ്റുകളുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതയെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതിനായി പടിഞ്ഞാറന്‍ ഇന്ത്യന്‍ മഹാസമുദ്രത്തിലെ പത്ത് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള പവിഴപ്പുറ്റുകള്‍ പഠനസംഘം പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി. ദ്വീപ് സമൂഹങ്ങളില്‍ കണ്ടെത്തിയ പവിഴപ്പുറ്റുള്‍ക്ക് സമുദ്രത്തിലെ ഉയര്‍ന്ന താപനില ഭീഷണിയാകുന്നതായി കണ്ടെത്തി. ആഗോളതാപനം സമുദ്രങ്ങളിലെ ജലത്തിന്റെ താപനില ഉയരാന്‍ കാരണമാകും. ഇത് പവിഴപുറ്റുകളെ ബ്ലീച്ചിങ് പ്രക്രിയ്ക്ക് വിധേയമാക്കും (പവിഴപുറ്റുകളുടെ കോശങ്ങളില്‍ ജീവിക്കുന്ന ആല്‍ഗേകളെ അവ പുറന്തള്ളുന്നതോടെ ഇവയ്ക്ക് വെളുപ്പു നിറമാകുന്നതാണ് ബ്ലീച്ചിങ്).

സാമൂഹിക വിഷയങ്ങള്‍, വൈല്‍ഡ് ലൈഫ് പരിസ്ഥിതി, കാലാവസ്ഥാ സംബന്ധമായ വാര്‍ത്തകളും വിവരങ്ങളും അറിയാന്‍ JOIN Whatsapp group

തെക്കന്‍ മഡഗാസ്‌കര്‍, മസ്‌കരീന്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലെ പവിഴ പുറ്റുകള്‍ ഗുരുതരമായി നാശം നേരിടുന്നതായും സംഘം കണ്ടെത്തി. വടക്കന്‍ സെയ്ഷെൽസിലെയും കിഴക്കന്‍ ആഫ്രിക്കന്‍ തീരപ്രദേശത്തെയും ഏറിയ പങ്ക് പവിഴപ്പുറ്റുകളും നാശത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയേറെയാണെന്നും പഠനങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അമിതമായ തോതില്‍ ഈ പ്രദേശങ്ങളില്‍ മത്സ്യബന്ധനം നടക്കുന്നതിനാലാണ് ഇത്തരമൊരു നിഗമനത്തിലേക്ക് സംഘം എത്തിയത്. പ്രധാനമായും ഇവിടങ്ങളിലെ വലിയ മത്സ്യങ്ങളും കടൽജീവികളുമാണ് മത്സ്യബന്ധനങ്ങള്‍ക്ക് ഇരയാക്കുന്നത്. ഇത് അവയുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയില്‍ വ്യതിചലനങ്ങളുണ്ടാക്കും.

ആഗോളതലത്തില്‍ പവിഴപ്പുറ്റുകളുടെ നാശത്തെ പറ്റി പഠനങ്ങള്‍ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചെറിയൊരു പ്രദേശത്തുള്ളവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നടത്തിയ പഠനങ്ങള്‍ വിരളമാണെന്ന് ഐയുസിഎന്‍ കോറല്‍ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചെയര്‍മാനും പഠനത്തിന് നേത്യത്വം നല്‍കിയ ആളുമായ ഡേവിഡ് ഒബ്യൂറ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. "അടുത്ത 50 വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ കാലാവസ്ഥയില്‍ ഗണ്യമായ മാറ്റമുണ്ടാകും. താപനിലയില്‍ 1.5 ഡിഗ്രിയുടെ വര്‍ധനയുണ്ടായേക്കാം, അതിനാല്‍ അടുത്ത പത്ത് വര്‍ഷം കൊണ്ട് നമ്മള്‍ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവെന്നത് പ്രസക്തമല്ല. എന്നാല്‍ പോലും പത്ത് വര്‍ഷങ്ങളുടെ ദൈര്‍ഘ്യത്തിലുണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങള്‍ക്ക് ആശങ്കയുണ്ട്", ഡേവിഡ് പറഞ്ഞു.

പവിഴപ്പുറ്റുകള്‍ നാശം അഭിമുഖീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞാല്‍ അത് പൂര്‍ണമായും പ്രവര്‍ത്തനരഹിതമാകും. പുതിയ സമുദ്രജീവികളെ അവിടെ കണ്ടെത്തിയേക്കാം. എന്നാല്‍ അവയ്ക്ക് ഒന്നിനും തന്നെ ഒരു പവിഴപ്പുറ്റ് നിര്‍മിച്ചെടുക്കാന്‍ സാധിക്കുകയില്ല. ആരോഗ്യമുള്ള പവിഴപ്പുറ്റുകളെ ആശ്രയിച്ചാണ് കിഴക്കന്‍ ആഫ്രിക്കയിലെ ടൂറിസം മേഖലയുടെ ഏറിയ പങ്കും. പവിഴപ്പുറ്റുകളുടെ നാശം സമുദ്ര നിരപ്പുയരുന്നതില്‍ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണം ഇല്ലാതാക്കും. 1950 കളിലെ ആഗോള താപനം, മലിനീകരണം, പരിസ്ഥിതി നാശം എന്നിവ ലോകത്താകെയുള്ള പവിഴപ്പുറ്റുകളുടെ എണ്ണം പകുതിയാക്കി. മേഖലയിലെ കാല്‍ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ആളുകള്‍ക്ക് തൊഴിലവസരം നല്‍കുകയും ചെയ്യുന്ന പവിഴപ്പുറ്റുകളുടെ ആരോഗ്യവും സുസ്ഥിര മത്സ്യസമ്പത്തും ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ലോക്കല്‍ ഫിഷറി മാനേജ്‌മെന്റുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് സംഘത്തിലെ മറ്റൊരംഗമായ മിഷല്‍ ഗുഡ്കാ പറഞ്ഞു.

Content Highlights: most of the coral reefs in western ocean will be destroyed by next fifty years