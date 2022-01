മുതലമട: പറമ്പിക്കുളം കടുവാസങ്കേതത്തില്‍ കടുവയുടെയും പുലികളുടെയും ഇരജീവികളുടെ കണക്കെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചു.'എയ്റ്റ് ഡേ പ്രോട്ടോക്കോള്‍ ' എന്ന പേരില്‍ വെള്ളിയാഴ്ചമുതല്‍ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ചവരെ നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്നതാണ് കണക്കെടുപ്പ്. കടുവയുടെയും പുലിയുടെയും ഇരകളായ കാട്ടുപോത്ത് (കാട്ടെരുമ), മ്ലാവ്, കേഴമാന്‍, കൂരമാന്‍, മുയല്‍, കരിങ്കുരങ്ങ്, സിംഹവാലന്‍ കുരങ്ങ് തുടങ്ങിയ മൃഗങ്ങളുടെ കണക്കെടുപ്പാണ് എട്ടുദിവസത്തെ പ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ പ്രധാനം.കടുവാസങ്കേതത്തെ 20 ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ച് ഒരോഭാഗത്തിനും അഞ്ചുവീതം ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചാണ് കണക്കെടുപ്പ്.

'എം. സ്‌ട്രൈപ്‌സ് ' എന്ന മൊബൈല്‍ ആപ്ലിക്കേഷന്‍ (ആപ്പ് ) ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത്തവണത്തെ പ്രവര്‍ത്തനം. ആദ്യമായാണ് മൃഗങ്ങളുടെ കണക്കെടുപ്പിന് മൊബൈല്‍ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ബയോളജിസ്റ്റ് വിഷ്ണു വിജയന്‍ പറഞ്ഞു.

മാംസഭോജികളായ ജീവികളുടെ ഇരകള്‍ വസിക്കുന്ന സ്ഥലം കണ്ടെത്തുക, ഇരകള്‍ക്കാവശ്യമായ സസ്യലതാദികളുടെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പാക്കുക എന്നിവയും കണക്കെടുപ്പിലുണ്ട്. ആദ്യത്തെ മൂന്നുദിവസം പഗ് മാര്‍ക്ക് (കാല്‍പ്പാട്), മരങ്ങളിലെ അടയാളങ്ങള്‍, ശബ്ദങ്ങള്‍, കാഷ്ഠങ്ങള്‍ എന്നിവനോക്കി ഓരോ മൃഗത്തിന്റെയും സാന്നിധ്യം ഉറപ്പാക്കും. അടുത്ത രണ്ടുദിവസം രണ്ടുകിലോമീറ്റര്‍ നേര്‍രേഖയില്‍ വഴിയുണ്ടാക്കി (ട്രാന്‍സിറ്റ് സ്‌ട്രെയ്റ്റ് ലൈന്‍) മൃഗസാന്നിധ്യം ഉറപ്പാക്കും. അവസാനത്തെ മൂന്നുദിവസമാണ് ഇര ജീവികളുടെ കൃത്യമായ കണക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്.

ക്യാമറക്കെണി ഉപയോഗിച്ച് പറമ്പിക്കുളത്ത് അവസാനമായി നടത്തിയ കണക്കെടുപ്പില്‍ 35 കടുവകളും 86 പുലികളുമുണ്ടെന്നാണ് തെളിഞ്ഞത്. ഇരമൃഗങ്ങളുടെ കണക്കെടുപ്പില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നവര്‍ക്കായി കഴിഞ്ഞദിവസങ്ങളില്‍ നടത്തിയ ക്ലാസുകള്‍ പറമ്പിക്കുളം കടുവാസങ്കേതം ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ എസ്. വൈശാഖ്, ടൈഗര്‍ മോണിറ്ററിങ് എക്‌സ്‌പെര്‍ട്ട് ഡോ. ബാലസുബ്രഹ്‌മണ്യം, ബയോളജിസ്റ്റ് വിഷ്ണുവിജയന്‍ എന്നിവര്‍ നയിച്ചു. കണക്കെടുപ്പില്‍ ലഭ്യമാകുന്ന വിവരങ്ങള്‍ പറമ്പിക്കുളം ടൈഗര്‍ഫൗണ്ടേഷന് സമര്‍പ്പിക്കും.

