പോളിത്തീന്‍ കവറുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ കുടുങ്ങുന്ന ആമകളും മീനുകളും, പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങളില്‍ അകപ്പെടുന്ന കടല്‍നായ്ക്കള്‍, പ്ലാസ്റ്റിക് തിന്ന് വയര്‍വീര്‍ത്ത വമ്പന്‍ സ്രാവുകള്‍.. കടലില്‍തളളുന്ന മാലിന്യങ്ങള്‍ കടല്‍ജീവികളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് നമ്മള്‍ കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടുമുണ്ട്. എന്നാല്‍ കടല്‍ജീവികളെ ദുരിതത്തിലാഴ്ത്തുന്ന മറ്റൊന്നുകൂടിയുണ്ട്, ചൂണ്ടക്കൊളുത്തുകള്‍.

ശരീരത്തില്‍ തറച്ചിരിക്കുന്ന കൂര്‍ത്ത ചൂണ്ടക്കൊളുത്തുകള്‍ നീക്കം ചെയ്യാനാവാതെ ദുരിതം സഹിച്ച് ജീവിക്കുകയാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്രാവുകള്‍. ഹവായ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മറൈന്‍ ബയോളജിയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച പഠനങ്ങള്‍ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.

കടലില്‍ ചൂണ്ടയിടുമ്പോള്‍ പലപ്പോഴും ചൂണ്ടപൊട്ടിച്ച് സ്രാവുകള്‍ രക്ഷപെടും. പക്ഷേ പിന്നീടുള്ള പ്രയാണം തറച്ച മൂര്‍ച്ചേറിയ ചൂണ്ടകൊളുത്തുമായിട്ടാകും.. സ്രാവുകളുടെ വായിലോ മറ്റ് ശരീര ഭാഗങ്ങളിലോ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഇവ നീക്കം ചെയ്യാനാവാതെ വര്‍ഷങ്ങളോളം അങ്ങനെയിരിക്കും. ആന്തരിക രക്തസ്രാവമടക്കമുള്ള നിരവധി ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളിലേക്കാണ് ഇവ സ്രാവുകളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുക. സ്രാവുകളുടെ നിലനില്‍പ്പിനെ തന്നെ ഭീഷണിയിലാക്കുകയാണ് ഈ കൊളുത്തുകള്‍.

സ്രാവുകളെ തന്നെ പിടിക്കാനല്ല ആളുകള്‍ കടലില്‍ ചൂണ്ടയിടുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇരകോര്‍ത്ത ചൂണ്ടകളിലേക്ക് ഇവ ആകര്‍ഷിക്കപ്പെടും. ചൂണ്ടയില്‍ കുടുങ്ങിയാലും ഇവയ്ക്ക് എളുപ്പത്തില്‍ ചൂണ്ട പൊട്ടിക്കാനും സാധിക്കും. എന്നാല്‍ ചൂണ്ടക്കൊളുത്ത് കൂറ്റന്‍ സ്രാവുകളുടെ ശരീരത്തിലോ വായിലോ കുടുങ്ങിക്കിടക്കും. കടലില്‍ ഇത്തരത്തില്‍ ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്രാവുകള്‍ ഉണ്ടെന്നാണ് ഹവായ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മറൈന്‍ ബയോളജിയുടെ പഠനം.

പരിഹാരമെന്ത്?

സ്റ്റെയിന്‍ലസ് സ്റ്റീലിന്റെ ഹുക്കുകള്‍ മാറ്റി കാര്‍ബണ്‍ സ്റ്റീല്‍ ഹുക്കുകളാക്കി മാറ്റാനാണ് പഠനം ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരം കൊളുത്തുകള്‍ തനിയെ പൊട്ടിപ്പോവുന്നവയാണ്. ശാശ്വതപരിഹാരമല്ലെങ്കിലും അപകടത്തിന്റെ തോത് കുറയ്ക്കാന്‍ ഇതിലൂടെ സാധിക്കുമെന്ന് പഠനത്തിന് നതൃത്വം നല്‍കിയ പ്രൊഫ. കാള്‍ മേയെര്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

Content Highlights: Millions Of Sharks Silently Suffer In Pain As They Have Fishhooks Stuck In Their Bodies